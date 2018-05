A Oliveirense anunciou a contratação do avançado brasileiro Agdon Menezes por duas temporadas, o primeiro a ser adquirido no mercado de transferências para a próxima época, informou o clube da 2.ª Liga na página oficial.O avançado de 25 anos chega do Merelinense, do Campeonato Nacional de Seniores, onde marcou 18 golos em 28 jogos, em todas as competições, sagrando-se no melhor marcador da equipa.Agdon Menezes chegou a Portugal há cinco anos, na altura para representar o Sporting de Braga B, mudando-se depois para o emblema de S. Pedro de Merelim, ainda no concelho da Braga, onde disputou as últimas duas temporadas.

Autor: Lusa