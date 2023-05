Aldo Duscher no radar de três equipas da 2.ª Liga

Um nome bem conhecido da realidade futebolística em Portugal, Aldo Duscher prosseguiu a carreira como treinador após ter pendurado as botas e o seu futuro profissional poderá até passar por um regresso às competições portuguesas. Mais concretamente, o ex-médio do Sporting, sabe, foi sondado por três clubes da 2ª Liga, tendo em vista a hipótese de rumar a um dos projetos em causa.Desde que deixou os relvados, o ex-internacional argentino de 44 anos enveredou na carreira de treinador, primeiro ao serviço do Belgrano Esquel (2016), antes de assumir as reservas do Newell's Old Boys (2019), experiências que lhe permitiram mais tarde rumar ao futebol europeu, neste caso enquanto adjunto dos sub-17 do Deportivo da Corunha, na temporada 2020/21. Desta feita, à procura de definir o seu próximo passo na carreira, Duscher recebeu sondagens de emblemas da 2ª Liga, mas a decisão ainda não está definida, aguardando desenvolvimentos.Recorde-se que, a título de exemplo, recentemente também outro ex-jogador argentino do clube de Alvalade, Leandro Grimi, assumiu o comando técnico de um clube em Portugal, só que neste caso na sequência de um estágio nos juniores do Sp. Covilhã. A verdade é que o trajeto de Duscher também poderá levar a que tome um passo semelhante, todavia, para já recebeu apenas sondagens.