André Liberal integrado na pré-época do Chaves em busca do sonho Avançado, de 17 anos, quer afirmar-se no clube da terra





SUBIDA. André Liberal dá passo em frente

• Foto: D. Chaves