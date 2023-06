André Serra continua no Belenenses para a próxima temporada

Numa altura em que o plantel do Belenenses vive uma autêntica 'revolução' – já foram anunciadas 11 saídas –, é certo que André Serra irá continuar no Restelo. O defesa central de 24 anos, que no ano passado renovou o respetivo contrato até junho de 2024, permanecerá às ordens do treinador Bruno Dias para a disputa da 2.ª Liga, anunciou o clube esta terça-feira nas redes sociais.Recorde-se que o jogador dos azuis é o único elemento da equipa que se mantém desde 2018/19, época em que o emblema da Cruz de Cristo se encontrava na 3.ª divisão da AF Lisboa devido à separação com a SAD no verão anterior. Em 2022/23, na Liga 3, participou em 17 jogos, num total de 1368 minutos.