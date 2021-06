António Barbosa cumpre promessa

Palavra dada é palavra honrada. António Barbosa tinha prometido no dia 3 de maio, após uma muito importante vitória em casa do Vilafranquense, na 31ª jornada do campeonato, ir a pé do Estádio do Varzim até ao Monte de São Félix no caso de atingir a permanência e essa mesma peregrinação vai acontecer no próximo domingo.

A saída do técnico dos poveiros, acompanhado de sócios e adeptos do clube, está marcada para as 10h30, junto do estádio. A distância até ao referido monte, de uma altura de 202 metros e situado na freguesia de Laúndos, no concelho da Póvoa de Varzim, é de cerca de 10 quilómetros.

Entretanto, o emblema varzinista anunciou a saída do fisioterapeuta Vítor Pimenta, dando por terminada a sua segunda passagem pelo clube.