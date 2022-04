Árbitros de peso nas decisões da Liga Sabseg

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de arbitragem da FPF nomeou árbitros internacionais e experientes para os jogos decisivos da Liga Sabseg.Artur Soares Dias vai estar no Leixões-Nacional e João Pinheiro no Rio Ave-Casa Pia.O também internacional Vitor Ferreira estará no Feirense-Trofense enquanto Nuno Almeida arbitra o Varzim-Covilhã.Árbitro: Gustavo CorreiaAssistentes: Inácio Pereira e Tiago Leandro4.º árbitro: Olga AlmeidaÁrbitro: João GonçalvesAssistentes: Álvaro Mesquita e Carlos Martins4.º árbitro: Fábio MonteiroÁrbitro: João PinhoAssistentes: Hugo Santos e Bruno Rocha4.º árbitro: André NetoÁrbitro: Cláudio PereiraAssistentes: André Almeida e Tiago Mota4.º árbitro: José RodriguesÁrbitro: Artur Soares DiasAssistentes: Rui Licínio e Paulo Soares4.º árbitro: Hugo MarquesÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: André Campos e Pedro Felisberto4.º árbitro: Marcos BrazãoÁrbitro: David SilvaAssistentes: Nuno Manso e Ângelo Carneiro4.º árbitro: Cátia TavaresÁrbitro: Vítor ferreiraAssistentes: Nélson Cunha e Luís Costa4.º árbitro: Andreia SousaÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Tiago Costa e Luciano Maia4.º árbitro: Carlos Campos