Arouca-Ac. Viseu, 2-0: Triunfo vale saída da zona de descida

O Arouca derrotou este domingo em casa o Ac. Viseu, por 2-0, e deixou a zona de descida da 2.ª Liga, relegando o adversário para o último lugar, após a 20.ª jornada.Os arouquenses entraram com mais posse de bola e a jogar mais no meio-campo adversário, mas até foi o Académico de Viseu quem criou a primeira ocasião de perigo do jogo. Lucas respondeu a um cruzamento de Luisinho com um cabeceamento ao poste, aos 12 minutos.A equipa de Quim Machado continuava sempre mais perto do golo, conquistando muitos cantos e cercando a área contrária. Fábio Fortes viu um golo anulado e Ricardo Janota defender um remate forte de fora da área antes de o cabo-verdiano marcar mesmo o golo inicial.Com destreza, e quando o cronómetro marcava 29 minutos, Fortes fez sobrevoar a bola sobre a linha defensiva viseense e, à saída de Janota, desfere um remate picado que só parou no fundo da baliza. Já a equipa de Floris Schaap, no primeiro tempo, só contabilizou mais um remate, sem perigo, de Barry.Um Arouca a consentir o domínio do Académico de Viseu que procurava forçar o empate caracterizou uma segunda parte quase sem grandes lances de registo. Apenas um cabeceamento perigoso de Paná, aos 82 minutos, fez o cenário do empate aproximar-se, só que o arouquense Arteaga ainda se estrearia a marcar esta época e daria uma machadada final no resultado, a passe de Thales, a dois minutos dos 90.O Arouca sobe assim ao 14.º lugar da II Liga, com 21 pontos, e deixa a zona de descida, já o Académico de Viseu é agora último, com 20, em igualdade pontual com o Sporting da Covilhã e o Cova da Piedade.Ao intervalo: 1-0.1-0, Fábio Fortes, 29 minutos.2-0, Arteaga, 88.: Stefanovic, Thales, Massaia, Pedro Pinto, Kiko, Ericson, Bruno Alves (Breitner, 77), Willian, Bukia (Didi, 68), Malele (Arteaga, 46) e Fábio Fortes.Suplentes: Rui Vieira, Benny, Didi, Breitner, Adílio, Lumu e ArteagaTreinador: Quim Machado.: Ricardo Janota, Fábio Santos (João Victor, 53), Pica, Kevin Medina, Tomé, Fernando Ferreira, Paná, Nélson Lenho (Gonçalo, 82), Luisinho, Lucas (Gabriel, 60) e Barry.Suplentes: Jonas, Fok, Bruno Loureiro, Gonçalo, Ryan, João Victor e Gabriel.Treinador: Floris Schaap.: Jorge Sousa (AF Porto).: Cartão amarelo para Nélson Lenho (31), Bukia (32), Fábio Santos (37), Malele (43), Bruno Alves (53), Massaia (58), Pica (59), Fernando Ferreira (71), Ericson (72) e Kiko (82).: Cerca de 500 espetadores.