Arouca-Académica, 0-2: Estudantes sobem ao segundo lugar

A Académica venceu esta terça-feira no reduto do Arouca por 2-0, na 14.ª jornada da 2.ª Liga resultado que permitiu aos estudantes subirem ao segundo lugar da tabela e a Bouldini isolar-se como melhor marcador.

Depois de um empate e uma derrota, a formação de Rui Borges regressou às vitórias com tentos de Bouldini (32) e Rafael Furtado (88), o último já depois de os 'caseiros' estarem com um a menos devido à expulsão de Brunão, aos 66 minutos, na segunda derrota consecutiva da equipa de Armando Evangelista.

Numa partida marcada pelo frio, foram os 'estudantes' que 'aqueceram' o ritmo, numa incursão pelo flanco esquerdo de Sanca que levantou para a área para Bouldini saltar e cabecear sozinho, mas para defesa atenta de Victor Braga.

O encontro resfriou e só passados 20 minutos surgiu novo lance de perigo, desta vez com um remate certeiro do avançado, depois de um bom trabalho de costas para a baliza em que 'arrumou' João Basso e atirou colocado à saída do 'guardião', isolando-se no topo da tabela dos melhores marcadores.

A formação da casa 'acordou' depois do tento inicial e apenas quatro minutos depois teve perto do golo por duas vezes, primeiro num remate por cima da trave de Leandro Silva e depois num desvio de calcanhar de André Silva ao poste.

No segundo tempo, Sanca serviu Fabinho, que de costas para a baliza atirou perto do poste, ainda antes de Brunão ver dois cartões amarelos no espaço de um minuto, deixando os 'caseiros' reduzidos a dez elementos, algo que a 'Briosa' aproveitou já ao cair do pano, com Rafael Furtado a atirar para o fundo das redes depois de uma má abordagem de Victor Braga.

Jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca, em Aveiro.

Arouca - Académica: 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Bouldini, 32 minutos.

0-2, Rafael Furtado, 88'.

Equipas:

- Arouca: Victor Braga, Thales, João Basso, Brunão, Mateus Quaresma (Baptiste-Aloe, 72), Marco Soares (Nuno Rodrigues, 81) Pedro Moreira (Lawrence Ofori, 57), Leandro Silva, Adílio (Arsénio, 46), André Silva (Blondell, 72) e Bukia.

Suplentes: Fernando Castro, Baptiste-Aloe, Joel Ferreira, Yaw Moses, Lawrence Ofori, Nuno Rodrigues, Arsénio, Heliardo e Blondell.

Treinador: Armando Evangelista.

- Académica: Mika, Mike, Rafael Vieira, Bruno Teles, Fábio Vianna, Guima, Ricardo Dias, Fabinho (Diogo Pereira, 89), Traquina, Bouldini (Rafael Furtado, 49) e Sanca (João Mário, 89).

Suplentes: Daniel Azevedo, João Mário, Pedro Pinto, Dani, Kay, Diogo Pereira, Chaby, Mimito e Rafael Furtado.

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Rafael Vieira (25), Fábio Vianna (52), Brunão (64 e 66), Rafael Furtado (69), Mika (76) e João Basso (84). Cartão vermelho por acumulação para Brunão (66).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.