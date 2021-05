Arouca-Casa Pia, 2-1: Mauro Caballero salta do banco para dar sétima vitória seguida

Mauro Caballero saltou este domingo do banco e marcou o golo da reviravolta do Arouca sobre o Casa Pia, no triunfo por 2-1 na 32.ª jornada da Liga Sabseg, que aproxima a equipa da subida ao escalão principal.

Os piedenses, tranquilos na tabela depois de assegurarem a permanência na jornada passada, entraram melhor e Jota inaugurou o marcador, aos sete minutos, mas os arouquenses responderam de seguida e Bukia repôs a igualdade, aos 11 minutos.

No segundo tempo, Armando Evangelista foi ao banco de suplentes à procura de soluções para a sétima vitória consecutiva e de lá saiu Mauro Caballero, que precisou apenas de 20 segundos para carimbar a reviravolta com o primeiro toque na bola, aos 79 minutos, numa partida em que o Casa Pia acabou reduzido a 10, depois da expulsão por acumulação de amarelos de Matheus Dantas (84').

Na primeira ameaça à baliza contrária, os gansos inauguraram o marcador: Banjaqui, com um grande passe, isolou Jota, que, na cara de Victor Braga, atirou rasteiro para o fundo das redes.

A formação da casa ripostou e empatou pouco depois, aos 11 minutos, num remate forte de Bukia ao primeiro poste, depois de ter fletido para a zona central na entrada da área.

Com a permanência garantida, mas sem vitórias nos últimos três encontros, os piedenses jogavam sem pressão e de forma fluída e Godwin ficou perto de devolver a liderança, mas, dentro da pequena área, cabeceou à figura de Victor Braga.

Na resposta, uma atrapalhação entre Matheus Dantas e João Victor deu a Arsénio uma oportunidade soberana de marcar, mas a estirada de recurso do guardião impediu o golo da reviravolta, e ainda antes do descanso, Pité, em boa posição, cabeceou para fora e uma intervenção João Victor evitou o golo de André Silva num livre direto.

No regresso dos balneários, o Arouca dispôs de duas boas oportunidades no mesmo minuto. Primeiro, André Silva cabeceou e colocou à prova os reflexos de João Victor e, no seguimento do pontapé de canto, Basso atirou à figura.

A partida foi esmorecendo, enquanto o Casa Pia procurava segurar o empate e frustrar os adversários, espreitando a baliza de Victor Braga em duas ocasiões: Jota rematou cruzado para defesa de Victor Braga e, depois, Godwin, numa incursão pelo flanco esquerdo, rematou para fora.

O momento-chave do jogo aconteceu aos 79 minutos, com a entrada em campo de Mauro Caballero, que precisou de menos de 30 segundos para marcar, ao concluir uma grande jogada individual de Thales, que arrancou pelo flanco direito e descobriu o avançado ao segundo poste.

Com esta vitória, o Arouca reforça o terceiro lugar, com 59 pontos, e fica a um ponto do segundo classificado, o Vizela, enquanto o Casa Pia mantém-se no nono lugar, com 40 pontos.



Jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca, em Aveiro.

Arouca - Casa Pia, 2-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Jota, aos sete minutos.

1-1, Bukia, aos 11'.

2-1, Mauro Caballero, aos 79'.



Equipas:

- Arouca: Victor Braga, Thales, Basso, Sema Velazquez (Brunão, 46'), Joel Ferreira, Pedro Moreira, Leandro Silva (Lawrence Ofori, 62'), Pité (Mauro Caballero, 79'), Bukia (Adílio, 70'), André Silva (Heliardo, 70') e Arsénio.

(Suplentes: Fernando Castro, Mateus Quaresma, Brunão, Marco Soares, Lawrence Ofori, Júnior Sena, Heliardo, Adílio e Mauro Caballero.)

Treinador: Armando Evangelista.

- Casa Pia: João Victor, Marvin Martins, Matheus Dantas, Zach, Derick Poloni (Jefferson, 86'), Zolotic (Christian, 86'), Vitó (Djoussé, 86'), Jota (Diego Medeiros, 72'), Banjaqui, Saviour Godwin e Camilo (Malik, 65').

(Suplentes: Ricardo Batista, Bruno Sousa, Jefferson, Christian, Diego Medeiros, Kelechi, Romeu Ribeiro, Djoussé e Malik.)

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Derrick Poloni (24'), Leandro Silva (44'), Vitó (54'), Matheus Dantas (58' e 84'), Pedro Moreira (62'), Zolotic (78') e Filipe Martins (80'). Cartão vermelho por acumulação para Matheus Dantas (84').

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.