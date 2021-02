Arouca-Cova da Piedade, 2-1: Vitória vale luta pelo pódio

O Arouca venceu este sábado o Cova da Piedade 2-1, na 22.ª jornada da Liga SABSEG, um triunfo que aproxima os anfitriões do pódio e prolonga o registo positivo de quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

André Silva deu o melhor início aos arouquenses, aos quatro minutos, com os forasteiros a igualarem de penálti, por Hugo Firmino (13), mas o golo da vitória arouquense surgiu também da marca de castigo máximo, convertido por João Basso, aos 27 minutos, piorando o registo do Cova da Piedade, que não vence há quatro jogos.

Depois de bisar na jornada passada, André Silva entrou na partida a festejar mais um golo, ao saltar mais alto do que os defesas e cabecear sem hipóteses para Adriano Facchini, dando seguimento a um bom cruzamento vindo do flanco direito.

Apesar do controlo 'caseiro', na outra área, Hugo Firmino foi carregado pelas costas e Manuel Oliveira assinalou o castigo máximo, que o extremo se encarregou de converter, restabelecendo a igualdade no marcador.

A formação de Armando Evangelista voltou a pegar nas 'rédeas' do encontro e, logo após a saída por lesão de João Meira, Lawrence Ofori foi derrubado na 'cara' do 'guardião', para novo penálti, aproveitado por João Basso para voltar a colocar o Arouca em vantagem.

No regresso do intervalo, João Vieira desperdiçou uma clara oportunidade para igualar, depois de uma boa combinação no flanco esquerdo, e, na outra área, o recém-entrado Bukia serviu Ofori, que também não acertou nas redes.

Até ao final do encontro, Leandro Silva testou a atenção de Facchini, num livre à entrada da área, enquanto o Cova da Piedade poderia ter chegado ao empate num canto, com Cícero a desviar perto do poste.

Com esta vitória, o Arouca reforça o quinto lugar do campeonato, com 37 pontos, e o Cova da Piedade mantém-se no 12.º lugar, com 22 pontos.

Jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca, em Aveiro.

Arouca-Cova da Piedade: 2-1.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, André Silva, 04 minutos.

1-1, Hugo Firmino, 13 (penálti).

2-1, João Basso, 27 (penálti).



Equipas:

Arouca: Victor Braga, Thales, Basso, Brunão, Joel Ferreira, Pedro Moreira, Leandro Silva, Lawrence Ofori (Marco Soares, 79), Adílio (Bukia, 56), André Silva (Heliardo, 89) e Arsénio (Sema Velazquez, 89).

(Suplentes: Fernando Castro, Sema Velazquez, Baptiste Aloe, Luiz Gustavo, Yaw Moses, Marco Soares, Bukia, Heliardo e Mauro Caballero).

Treinador: Armando Evangelista.

Cova da Piedade: Adriano Facchini, Cristiano Gomes (Bruno Bernardo, 80), Simão Júnior, João Meira (Gonçalo Maria, 25), Filipe Maio (Cele, 80), Cícero, Shimabuku (João Oliveira, 80), Hugo Firmino, Pepo (Balogun, 68), Alex Freitas e João Vieira.

(Suplentes: Cléber, Cele, Gonçalo Maria, Balogun, Bruno Bernardo, Bruno Alves e João Oliveira).

Treinador: Mário Nunes.

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Filipe Maio (24), Simão Júnior (26), Lawrence Ofori (58), Cristiano Gomes (69), Bruno Bernardo (82), Gonçalo Maria (85), Hugo Firmino (90+1), Sema Velazquez (90+5) e João Vieira (90+5).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à covid-19.