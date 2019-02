Arouca-Famalicão, 2-1: segundo desaire seguido dos famalicenses

Com um golo sofrido em período de compensação, o Famalicão somou este domingo a segunda derrota seguida na 2ª Liga, ao perder (1-2) em Arouca, no duelo referente à 21.ª jornada.Na sua melhor fase da época, os arouquenses entraram bem e foram premiados com o primeiro golo, aos 22 minutos, num lance infeliz para o capitão do Famalicão, Ricardo, que traiu o guarda-redes Defendi, ao desviar um cruzamento do extremo brasileiro Adílio.O Famalicão, 2º classificado e um dos candidatos à subida de Divisão, reagiu e esteve perto do empate no fecho da primeira parte, mas o guarda-redes Stefanovic evitou o golo, após um livre direto.A igualdade surgiu no arranque da segunda parte, aos 46 minutos, num lance em que David Luís surgiu na linha de fundo e cruzou atrasado para Anderson, que rematou com o pé direito ao ângulo da baliza de Stefanovic.A expulsão de David Luís, aos 72 minutos, permitiu ao Arouca tomar conta do jogo e Malele, entrado já no período de descontos, foi essencial, ao efetuar a assistência para o golo de Fábio Fortes, aos 90+3.Ao intervalo: 1-0.Marcadores: 1-0, Ricardo, 22 minutos (própria baliza); 1-1, Anderson, 46; 2-1, Fábio Fortes, 90+3.Equipas:- Arouca: Stefanovic, Thales (Arteaga, 78), Massaia, Pedro Pinto, Kiko, Ericson, Bruno Alves, Adílio, Bukia (Malele, 90+2), Jeroen Lumu (Breitner, 65) e Fábio Fortes.(Suplentes: Rui Vieira, Benny, Sanchez, Didi, Breitner, Malele e Arteaga).Treinador: Quim Machado.- Famalicão: Rafael Defendi, Joel, Ângelo Meneses, Ricardo, David Luís, Deni Hocko, Capela, Filipe Oliveira (Jorge Miguel, 75), Walterson, Anderson (Damien Furtado, 77) e Fabrício (Ashley-Seal, 86).(Suplentes: Ricardo Fernandes, Luís Rocha, Hugo Gomes, Jorge Miguel, Fabinho, Damien Furtado e Ashley-Seal).Treinador: Sérgio Vieira.Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Deni Hocko (23), Ericson (37), Capela (52), Anderson (66), David Luís (70 e 72), Kiko (74) e Massaia (90+1). Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, para David Luís (72).Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.