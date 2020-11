Arouca-FC Porto B, 2-3: dragões de regresso aos triunfos

O FC Porto B venceu este domingo o duelo com o Arouca por 3-2, na 10.ª jornada da Segunda Liga, pondo fim a um ciclo de quatro derrotas seguidas e impondo o primeiro desaire dos arouquenses em casa.

Numa primeira meia hora de jogo eletrizante, Francisco Conceição inaugurou o marcador, aos 4 minutos, Danny Loader aumentou (21'), André Silva ainda reduziu para o Arouca (24'), mas o britânico bisou da marca da grande penalidade (31'), enquanto o último tento da partida surgiu já perto do fim, por intermédio de Heliardo (85').

As formações entraram na partida com registos diferentes: os anfitriões não perdiam desde a primeira jornada, enquanto os dragões somavam quatro derrotas seguidas, mas foram os visitantes que chegaram à vantagem, numa jogada iniciada e concluída por Francisco Conceição, que aproveitou a recarga a um remate de Gonçalo Borges.

Os 'bês' deram o controlo da posse de bola à formação da casa e aproveitavam as saídas rápidas para criar perigo, receita que voltou a dar resultado quando Rodrigo Conceição insistiu no flanco direito, levantou a bola para a área, Fernando Castro não conseguiu agarrar e Danny Loader, no sítio certo, aumentou a vantagem.

A resposta do Arouca foi imediata, Bukia serviu André Silva, que rematou de primeira, para reduzir a desvantagem, mas, pouco depois, o endiabrado Francisco Conceição furou na área e ganhou uma grande penalidade, convertida por Danny Loader.

No segundo tempo, depois de boas oportunidades para ambos os lados -- uma enorme perdida de Nuno Rodrigues -- e da saída de Francisco Conceição em maca, a formação de Armando Evangelista reduziu por intermédio de Heliardo, mas não evitou a primeira derrota ao fim de nove jogos, enquanto os dragões saíram da zona de despromoção.

Jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca, em Aveiro.

Arouca- FC Porto B: 2-3

Ao intervalo: 1-3.

Marcadores:

0-1, Francisco Conceição, aos 4 minutos.

0-2, Danny Loader, 21.

1-2, André Silva, 24.

1-3, Danny Loader, 31 (grande penalidade).

2-3, Heliardo, 85.

Equipas:

- Arouca: Fernando Castro, Thales, Diogo Costa (Lawrence Ofori, 56), Brunão, Mateus Quaresma (Júnior Sena, 85), Marco Soares (Nuno Rodrigues, 56), Leandro Silva, Pedro Moreira (Heliardo, 73), Adílio, André Silva e Bukia.

(Suplentes: Victor Braga, Baptiste Aloe, Joel Ferreira, Diogo Clemente, Yaw Moses, Lawrence Ofori, Nuno Rodrigues, Júnior Sena e Heliardo.)

Treinador: Armando Evangelista.

- FC Porto B: Ricardo Silva, Rodrigo Conceição, João Marcelo, Gonçalo Brandão, Diogo Bessa, Tiago Matos, Rodrigo Valente, Francisco Conceição (Rafael Pereira, 82), Johan Gómez, Gonçalo Borges (Mor N'diaye) e Danny Loader (Igor Cássio, 75).

(Suplentes: Ivan Cardoso, Mor N'diaye, Rafael Pereira, Rodrigo Pinheiro, Pedro Justiniano, Ebuka, Boateng, Diogo Ressurreição e Igor Cássio.)

Treinador: Rui Barros.

Árbitro: João Pinto (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Danny Loader (23), Adílio (45+1), Ricardo Silva (59) Gonçalo Borges (63), Gonçalo Brandão (67), Heliardo (90+5).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.