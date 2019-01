Arouca-Oliveirense, 0-0: Arouquenses caem para o último lugar

Arouca e Oliveirense, dois aflitos na classificação da Segunda Liga, empataram este domingo sem golos, em Arouca, que ditou a queda dos anfitriões para o último lugar.O Arouca entrou melhor no jogo da 17.ª jornada e beneficiou das melhores oportunidades de golo. Aos 12 minutos, Bukia, após passe de Kiko, cruzou do flanco esquerdo para a cabeça de Malele. O avançado angolano-suíço cabeceou ao poste da baliza de Kadu.Até final da primeira parte, um remate de Bukia para defesa fácil do guarda-redes da Oliveirense e, do lado forasteiro, dois remates sem perigo de Paraíba constituíram o corolário intermédio de um fio de jogo morno.Na segunda parte, o Arouca voltou a rondar o golo, aos 56, quando Bukia respondeu com um cabeceamento picado a um cruzamento de Thales.Dois minutos depois, a Oliveirense chegou pela primeira vez à área contrária, em lance de contra-ataque, com Fati, servido por Diogo Sousa, a rematar, mas a bola saiu desviada pelos defesas arouquenses.Malele voltaria ainda a enviar mais uma bola ao poste, num lance parecido ao da etapa inicial.Aos 88 minutos, Ericson, que tinha entrado em jogo três minutos antes depois de recuperar de lesão, foi expulso após travar Bouldini em falta, quando o avançado se preparava para se isolar perante Stefanovic. Na sequência do livre, Diogo Clemente atirou pouco cima da trave.No último lance do jogo, a Oliveirense ainda conseguiu a sua ocasião mais flagrante, quando Mehdi 'picou' a bola sobre Stefanovic, valendo o corte de Benny em cima da linha de golo.Com este empate, o Arouca caiu para o 18.º e último lugar, com 15 pontos, enquanto a Oliveirense também segue em zona de descida, no 16.º posto, com 16.Equipas:Stefanovic, Benny, Pedro Pinto, Deyvison (Ericson, 85), Thales, Bruno Alves (Toni Correia, 75), Didi, Kiko, Bukia, Malele e Arteaga.Gabriel Gasparotto, Ericson, Soares, Yaw Moses, Sanchez, Bertaccini e Toni Correia)Quim Machado.Kadu, Diogo Sousa, Sérgio Silva, Wellington, Diogo Clemente, Manuel Godinho, Oliveira (Mehdi, 74), Paraíba, Sérgio Ribeiro (Serginho, 67), Fati e Erick Moreno (Bouldini, 83).Coelho, Mathaus, Ricardo Tavares, Mehdi, Diogo Valente, Serginho e Bouldini).Pedro Miguel.João Pinheiro (AF Braga).Cartão amarelo para Oliveira (37), Sérgio Silva (47), Wellington (51), Pedro Pinto (54) e Manuel Godinho (71) e Cartão vermelho direto para Ericson (88).Cerca de 600 espetadores.