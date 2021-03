Arouca-Penafiel, 0-1: Golo de Ronaldo Tavares carimba a vitória duriense

Um golo de Ronaldo Tavares deu a vitória ao Penafiel na visita ao Arouca, por 1-0, na 24.ª jornada da Liga Sabseg, o segundo triunfo consecutivo dos durienses e o segundo desaire dos arouquenses.

A formação de Armando Evangelista falhou assim a aproximação ao pódio e mantém-se no 6.º lugar com 37 pontos, enquanto os comandados de Pedro Ribeiro estão no 7.º lugar com 35 pontos, graças ao quarto golo de Ronaldo Tavares em quatro jogos, apontado aos 69 minutos.

Com as linhas baixas e a jogar na expectativa, os durienses permitiram que os caseiros assumissem as despesas do primeiro tempo, criando mais perigo pelo lado direito com destaque para duas boas ocasiões com os mesmos intervenientes.

Primeiro, Pedro Moreira serviu Adílio que seguiu para a baliza, mas caiu no duelo com Emanuel Novo, e, poucos minutos depois, o avançado brasileiro em boa posição rematou torto ao lado do poste.

Ainda antes do apito para o descanso, um cruzamento de Arsénio para André Silva foi bem anulado por Dénis, enquanto os penafidelenses só fizeram o primeiro remate no último lance da primeira parte, num livre cobrado por Dénis que testou a atenção de Victor Braga.

No segundo tempo, a toada mudou e foram os penafidelenses que criaram o primeiro aviso, com Ronaldo Tavares a colocar à prova os reflexos de Victor Braga, mas à segunda o avançado não deu hipótese de defesa, com um cabeceamento forte no seguimento de um canto levantado por Bruno César.

Até ao final da partida, destaque para um remate de primeira de Heliardo às malhas laterais, no primeiro toque depois de saltar do banco de suplentes, e para uma boa intervenção de Emanuel Novo, já em tempo de descontos, a um cabeceamento de Mauro Caballero, que pouco depois não acertou no esférico em boa posição para fazer o empate.





Jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca, em Aveiro.

Arouca - Penafiel: 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores: 0-1, Ronaldo Tavares, aos 69 minutos.

Equipas:

- Arouca: Victor Braga, Thales (Caballero, 88), Sema Velázquez, Basso, Joel Ferreira, Pedro Moreira (Pité, 80), Leandro Silva, Adílio (Bukia, 66), Lawrence Ofori, Arsénio e André Silva (Heliardo, 80).

(Suplentes: Norbert, Baptiste-Aloe, Luiz Gustavo, Pité, Marco Soares, Yaw Moses, Bukia, Cabellero e Heliardo.)

Treinador: Armando Evangelista.

- Penafiel: Emanuel Novo, Gustavo Henrique, Capela, Dénis Duarte, Paulo Henrique, Simãozinho, João Amorim, Bruno César (Pedro Soares, 84), Robinho (Wagner, 69), Ronaldo Tavares (Júnior Franco, 84) e Rui Pedro (David Caiado, 79).

(Suplentes: Luís Ribeiro, Vitinha, David Santos, Leandro, Wagner, Júnior Franco, David Caiado, Pedro Prazeres e Pedro Soares.)

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Capela (32), Thales (46), André Silva (60), Gustavo Henrique (79) e Simãozinho (83).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à covid-19.