Na segunda parte, os serranos protagonizaram a cambalhota e passaram para a frente graças ao golo de Reinildo, aos 71 minutos, e já perto do final, o capitão Nuno Coelho fez o empate, através da marcação de uma grande penalidade.As más condições atmosféricas e do terreno iam dificultando as equipas - que faziam o possível num campo arenoso e escorregadio - de proporcionarem um bom espetáculo, resultando num futebol enlameado.Aos 16 minutos, o Arouca passou para frente do marcador, através de um canto apontado por Palocevic, que o guardião Igor Rodrigues não conseguiu intercetar e Roberto, no sítio certo, encostou de cabeça.Os serranos não demoraram muito a reagir e pouco depois chegaram ao empate, numa boa jogada de Índio pela linha, a cruzar para trás para o remate enrolado de Seidi, que foi desviado por Renato à boca da baliza, batendo Bracali, aos 24 minutos.Até ao intervalo, destaque para um remate de Seidi dentro da área à meia volta.A segunda parte começa com uma grande oportunidade para o Sporting da Covilhã, num cruzamento de Reinildo em balão, ao segundo poste, apanhando a defesa arouquense em contra-pé, com João Dias a aparecer sozinho na cara de Bracali e a rematar para uma excelente intervenção do guarda-redes. Na recarga, Adul Seidi de baliza aberta, atirou ao lado.Era o Arouca quem mais procurava o golo, mas foi o contra-ataque dos serranos que alterou o resultado. Pelo flanco direito, Renato entrou na área e serviu Reinildo com um cruzamento rasteiro, que só teve de encostar.Com o relvado cada vez mais pesado, o Arouca ia apostando no jogo direto para alterar o resultado, embalados pela expulsão de Joel, aos 75 minutos, a equipa da casa ia carregando, até chegar ao empate.Num canto, aos 85 minutos, a bola sobreou para Nuno Valente, que atirou para uma boa defesa de Igor Rodrigues, na recarga Areias rematou, mas o guardião conseguiu levantar-se e fazer uma enorme mancha, sendo que, no seguimento da jogada, o árbitro assinalou grande penalidade por uma falta cometida sobre Nuno Coelho.O capitão do Arouca assumiu a responsabilidade e fuzilou as redes, conquistando o empate, numa partida em que a vitória atirava os arouquenses para a liderança.Jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca.1-1.1-0, Roberto, 16 minutos.1-1, Renato, 24.1-2, Reinildo, 71.2-2, Nuno Coelho, 85 (grande penalidade).Bracali, João Amorim (Lúcio Maranhão, 73), Nuno Coelho, Deyvison, Vítor Costa, Massaia (Nuno Valente, 56), Bruno Alves, Palocevic, Ernest (Areias, 46), Roberto e Barnes.(Suplentes: Gasparotto, Benny, Nuno Valente, Jefre Vargas, Bukia, Areias e Lúcio Maranhão).Miguel Leal.Igor Rodrigues, João Dias, Zarabi, Joel, Paulo Henrique, Gilberto, Makouta, Renato (Abalo, 90+1), Índio (Diarra, 69), Reinildo e Adul Seidi (Gerson, 78).(Suplentes: Vítor São Bento, Amadu Turé, Boubakary Diarra, Abalo, Moses, Vitó e Gerson).José Augusto.Sérgio Piscarreta (AF Algarve).cartão amarelo para Joel (20 e 75), Massaia (24), Adul Seidi (29), Índio (55) e Renato (86). Cartão vermelho por acumulação para Joel (75).Assistência: cerca de 500 espetadores.