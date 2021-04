Arouca-Vilafranquense, 3-0: Arouquenses somam e seguem na luta pela subida

O Arouca somou a quinta vitória consecutiva na luta pela subida batendo o Vilafranquense (3-0), na 30.ª jornada da 2ª Liga portuguesa de futebol, enquanto os ribatejanos, reduzidos a 10, somaram o terceiro desaire consecutivo e continuam 'aflitos'.Pedro Moreira inaugurou o marcador e estreou-se a marcar esta temporada, aos 33 minutos, André Silva aumentou a vantagem (59), dilatada nos descontos por Arsénio (90+7), já depois da confusão 'estalar' com agressões entre os dois bancos, resultando na expulsão por vermelho direto do treinador arouquense, Armando Evangelista, e por acumulação de Marcos Vinícius.





As duas equipas entraram com a pressão de pontuar, embora com motivos diferentes, e a formação de Armando Evangelista desde cedo 'assumiu as despesas' do encontro no primeiro tempo, apesar de André Claro ter falhado um cabeceamento em boa posição, aos 19 minutos.As oportunidades escassearam na primeira parte, mas os arouquenses conseguiram inaugurar o marcador pouco depois da meia hora de jogo, com Bukia a cruzar ao segundo poste, André Silva a 'amortecet' para a pequena área e Pedro Moreira a encostar para fazer o primeiro golo na conta pessoal esta temporada.No segundo tempo, o Arouca aumentou a diferença numa jogada de insistência após livre lateral, com Leandro Silva a aproveitar um corte defeituoso para levantar para o segundo poste, onde André Silva rematou para primeira defesa, mas não desperdiçou a recarga e, pouco depois, Basso atirou por cima em posição frontal.Numa partida de alta tensão desde o primeiro apito, a confusão instalou-se depois de Marcos Vinícius ter empurrado o treinador Armando Evangelista, com os dois bancos a envolverem-se em agressões junto da área técnica arouquense, o que valeu a expulsão aos dois intervenientes iniciais e a dois elementos do banco ribatejano.Após reatamento, Vitinho ficou perto de reduzir a desvantagem num remate à malha lateral e André Silva perto de aumentá-la, num cabeceamento em que Marinjá falhou o esférico, mas Diogo Coelho tirou em cima da linha de golo.Ainda antes do apito final, o recém-entrado Heliardo apareceu em boa posição, mas cabeceou ao lado, redimindo-se no último lance da partida, aproveitando um erro defensivo para oferecer o golo a Arsénio, que só teve de encostar para fechar as contas do encontro.Com este resultado, o Arouca sobe ao quinto lugar, com 53 pontos, a dois do terceiro classificado, enquanto a formação de Carlos Pinto está no 16.º lugar, com 27 pontos.Jogo realizado no Estádio Municipal de Arouca, em Aveiro.Arouca-Vilafranquense: 3-0.1-0.Pedro Moreira, aos 33 minutos.André Silva, 55.Arsénio, 90+7.Victor Braga, Thales, Basso, Sema Velazquéz, Joel Ferreira (Mateus Quaresma, 78), Pedro Moreira, Leandro Silva, Pité (Yaw Moses, 78), Bukia (Adílio, 74), André Silva (Heliardo, 85) e Arsénio.(Suplentes: Norbert, Mateus Quaresma, Heliardo, Adílio, Yaw Moses, Brunão, Mauro Caballero, Marco Soares e Lawrence Ofori.)Armando Evangelista.Maringá, Marcos Vinícius, Diogo Coelho, Sparagna (Diogo Izata, 68), Gonçalo Santos, Eric Veiga (Vítor Bruno, 46), Jefferson, Leonardo (Kady Borges, 46), Rúben Gonçalves (Marco Grilo, 68), Vitinho (Rodrigo Rodrigues, 74) e André Claro.(Suplentes: Bruno Ferreira, Diogo Izata, Carlos Fortes, Rodrigo Rodrigues, Marco Grilo, Bidi, Kady, André Dias e Vítor Bruno).Carlos Pinto.Fábio Melo (AF Porto).cartão amarelo para Sema Velazquéz (30), Pité (41), Marcos Vinícius (57), Jefferson (62), Arsénio (62), Victor Braga (66) e Yaw Moses (84). Cartão vermelho direto para Armando Evangelista (62). Cartão vermelho por acumulação para Carlos Vinícius (62).jogo realizado à porta fechada devido à covid-19.