AVS SAD revela a equipa técnica que acompanha Jorge Costa

O AVS SAD revelou esta terça-feira a composição completa da equipa técnica liderada por Jorge Costa. Yves Desmarets, antigo jogador do V. Guimarães, onde atuou durante quatro temporadas, tendo também representado o Belenenses e o Felgueiras, será um adjuntos, cargo que já desempenhou na equipa da antiga SAD do Vilafranquense na época passada.Além do francês, a equipa técnica conta ainda com Marco Leite (adjunto), David Costa (analista), Armando Roriz (analista), Miguel Soares (preparador físico) e Diogo Almeida (treinador de guarda-redes).O AVS SAD está a estagiar em Guimarães até sabado, dia em que está agendado um jogo de preparação com a UD Oliveirense antes do regresso à Vila das Aves.