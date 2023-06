AVS SAD revela calendário de pré-temporada

O AVS SAD já definiu o calendário de jogos para a pré-temporada. O técnico Jorge Costa agendou sete particulares, com o primeiro a ficar marcado para 8 de julho (10h30), frente à UD Oliveirense. Seguem-se Trofense (12 julho), Chaves (15 de julho), Felgueiras (19 de julho), Varzim (26 de julho), Tirsense (2 de agosto) e Vizela (5 de agosto).Os trabalhos arrancam na próxima quarta-feira de manhã com os habituais exames médicos destinados jogadores do plantel. O primeiro treino no relvado será no dia 1 de julho.