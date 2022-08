B SAD-FC Porto B vai disputar-se no... Benfica Campus

O duelo entre B SAD e FC Porto B, da segunda jornada da Liga SABSEG, marcado para 14 de agosto, pelas 15h30, vai ser disputado no Benfica Campus, o centro de estágios do clube da Luz, anunciou esta quinta-feira a Liga Portugal em comunicado.De acordo com a nota do organismo, esta decisão deve-se ao facto do Estádio Nacional, o habitual reduto dos azuis de Lisboa, não ter condições para receber partidas neste momento. Esta situação, refira-se, motivou também a troca de palco do duelo entre Casa Pia e Benfica , igualmente da 2.ª jornada da Liga Bwin.Além deste jogo entre B SAD e FC Porto B, o estádio principal do centro de estágios do Benfica receberá ainda o duelo entre Estrela da Amadora e Farense, agendado para o dia anterior (13 de agosto), pelas mesmas 15h30. Esta mudança deve-se à interdição de um jogo de que foi alvo o conjunto amadorense.Nota final para o Torreense-Nacional, também no 13 de agosto às 15h30, que será disputado no Estádio do Parque Desportivo Municipal de Mafra, neste caso por conta das obras que se estão a levar a cabo no Estádio Manuel Marques, o reduto da turma de Torres Vedras.