B SAD-Feirense, 1-1: empate justo na sexta jornada

B SAD e Feirense empataram este domingo 1-1, num jogo da sexta jornada da Liga Sabseg em que a igualdade se justifica, perante a incapacidade dos dois conjuntos em procurar a conquista dos três pontos.

Oche, aos 27 minutos, colocou o Feirense em vantagem no marcador, mas, na segunda parte, Kikas apontou o tento que fechou o resultado, aos 62, deixando a BSAD na 13.ª posição provisória, com cinco pontos, enquanto o Feirense ascendeu a 10º, com sete.

Num Estádio Nacional praticamente às moscas e num horário pouco convidativo, esta partida também não ajudou a melhorar o espetáculo, com uma primeira parte horrível de parte a parte, onde somente o golo do Feirense, aos 27 minutos, conseguiu animar.

Graças a um erro crasso, com uma perda de bola da B SAD na zona defensiva, a equipa de Santa Maria da Feira ficou em boa posição para finalizar, o que aconteceu por Oche, com um remate cruzado a bater Gonçalo Tabuaço, que nem procurou suster o remate.

Sem mais ideias, o jogo apenas voltou a ter animação perto do descanso, com a dupla tentativa de Manu Silva, a primeira para boa intervenção de Gonçalo Tabuaço e a segunda, na sequência de um pontapé de canto, com um cabeceamento ligeiramente por cima.

A B SAD esteve muito perto do golo aos 53 minutos, mas o remate de Tomás Castro foi travado por uma enorme defesa com os pés de Arthur Augusto, e, três minutos depois, chegou a vez de o Feirense ameaçar dilatar a vantagem, aproveitando mais um erro defensivo.

Num pontapé de baliza cobrado à maneira curta, Braima Sambú perdeu a bola logo na entrada da área e permitiu a ameaça da equipa fogaceira, que não aproveitou a prenda e espoletou a reação azul na busca do empate.

Aos 62 minutos, após uma espécie de ressalto a favorecer o passe de Henrique, Kikas apareceu desmarcado e resgatou a igualdade, só com a oposição de Arthur Augusto, e, até ao final, apenas Jorge Teixeira e Chico Teixeira tentaram o golo.

Jogo no Estádio Nacional, em Oeiras.

BSAD - Feirense, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Oche, 27 minutos.

1-1, Kikas, 62.

Equipas:



B SAD: Gonçalo Tabuaço, Jójó, Trova Boni, Danny Henriques, Henrique, Braima Sambú, Rúben Oliveira, Patrick Machado (Chico Teixeira, 58), Tomás Castro (Samuel Lobato, 69, Tembeng, 83), Edgar Pacheco (Diogo Tavares, 83) e Kikas (Brian Saramago, 83).

(Suplentes: Dylan Silva, Nuno Tomás, Tembeng, Sithole, Samuel Lobato, Diogo Tavares, Chico Teixeira, Tiago Lopes e Brian Saramago).

Treinador: Nandinho.

Feirense: Arthur Augusto, Sidney Lima, João Pinto, Cláudio Silva (João Paredes, 80), Oche, Washington, Manu Silva, Lucas Silva (Tiago Dias, 61), João Tavares (André Rodrigues, 80), Fábio Espinho (João Paulo, 69) e Jardel (Jorge Teixeira, 61).

(Suplentes: Igor Rodrigues, Samuel Teles, Diogo Brás, Simão Júnior, João Paulo, Tiago Dias, André Rodrigues, João Paredes e Jorge Teixeira).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Patrick Machado (31), Washington (36), Danny Henriques (50), Tiago Dias (70), João Pinto (90) e André Rodrigues (90+2).

Assistência: Cerca de 200 espectadores.