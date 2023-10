Barreira de separação cede e deixa três adeptos feridos no UD Oliveirense-U. Leiria

Uma das barreiras que separa a bancada do relvado no Estádio Carlos Osório cedeu durante o jogo da 8ª jornada da 2ª Liga entre UD Oliveirense e UD Leiria, disputado esta tarde e que terminou com vitória dos leirienses por 4-1, provocando ferimentos ligeiros em três adeptos que ali se encontravam. Entretanto, a Liga já reagiu e garantiu que irá avaliar as condições de segurança do recinto já amanhã."A Liga Portugal informa que irá abrir um processo de inquérito para determinar as razões que motivaram a queda de uma das guarda-corpos que separa a bancada do relvado no Estádio Carlos Osório, durante o jogo entre UD Oliveirense e UD Leiria e que provocou ferimentos ligeiros em três adeptos.A Liga Portugal informa ainda que a Comissão Técnica de Vistorias irá, já amanhã, segunda-feira, avaliar as condições de segurança do Estádio Carlos Osório, que terão de ser validadas antes da realização do próximo encontro da UD Oliveirense na condição de visitado."