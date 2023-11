Belenenses-Länk Vilaverdense, 0-2: Jogo de aflitos termina com primeira vitória para os visitantes

O Länk Vilaverdense conquistou este sábado a primeira vitória na Liga Sabseg, vencendo o Belenenses (2-0), no Estádio do Restelo, com golos de Maviram e Simon Adjei.

Num jogo de 'aflitos' entre duas formações que procuram fugir à cauda da tabela classificativa, a equipa de Vila Verde levou a melhor e, apesar de se manter na 18.ª e última posição (passou a somar quatro pontos), está agora a dois pontos de distância do Belenenses, que é 17.º e penúltimo, com seis.

O Länk entrou ao ataque no Estádio do Restelo e quase chegou ao golo, logo aos dois minutos, por Harramiz, numa cabeçada ao segundo poste do avançado que esbarrou nos pés do guarda-redes David Grilo.

Na resposta, Chapi Romano também esteve perto de abrir o ativo para o Belenenses, num remate perigoso na grande área desviado por um adversário para canto.

Desinibida, a formação de Vila Verde nunca tirou os olhos da baliza do Belenenses. Aos 12, Yannick Semedo, com um remate forte de fora da área, voltou a criar muito perigo, obrigando David Grilo a defesa de recurso para canto.

Logo a seguir, o Belenenses esteve novamente perto do golo, por Miguel Tavares, grande desequilibrador da formação da Cruz de Cristo no primeiro tempo, a arrancar da esquerda para o meio e a desferir um remate forte em zona frontal para defesa de recurso de Rogério.

Pouco depois, um erro defensivo do Belenenses permitiu a Gonçalo Teixeira criar algum perigo, através de um remate de longe para defesa atenta de David Grilo.

Mas o Länk Vilaverdense haveria mesmo de chegar à vantagem, ao minuto 41, por Maviram, a finalizar um bom lance de envolvimento coletivo pela esquerda.

Yannick Semedo assistiu o defesa-esquerdo nigeriano, que atirou a contar, através de um remate fulgurante que ainda desviou em David Grilo e seguiu para a baliza, sem que Chima Akas conseguisse depois evitar o golo do Länk.

A equipa de Vila Verde ganhou outra confiança e a abrir o segundo tempo falhou novo golo, com Harramiz a não conseguir encostar para as redes contrárias.

Já o Belenenses, mais intranquilo, até pela contestação à equipa proveniente das bancadas por parte dos adeptos na segunda parte, foi perdendo discernimento e desperdiçou o empate, de forma clamorosa, com Maxuel Cássio a atirar por cima da barra em excelente posição.

O ataque do Belenenses só voltou aparecer aos 73 minutos, novamente por Miguel Tavares, a arriscar num remate de longe para defesa segura de Rogério.

No entanto, o Länk haveria de sentenciar o triunfo no último minuto, depois de um mau atraso de Tiago Moninhas, aproveitado da melhor forma por Simon Adjei, que, através de um remate cruzado rasteiro, bateu David Grilo.

Jogo no Estádio do Restelo em Lisboa

Belenenses-Länk Vilaverdense, 0-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Maviram, 41 minutos.

0-2, Simon Adjei, 90'.



Equipas:

- Belenenses: David Grilo, Pedro Carvalho (Tiago Moninhas, 84'), Serra, Chima Akas, Tiago Manso (Saná Gomes, 46'), Duarte Valente, Hélio Cruz (Danny Tavares, 46'), Moha Keita (Midana Sambú, 62'), Chapi Romano (Filipe Chaby, 62'), Miguel Tavares e Maxuel Cássio.

(Suplentes: Guilherme Oliveira, Fabão, Saná Gomes, Filipe Chaby, Danny Tavares, Rúben Pina, Tiago Moninhas, Midana Sambú e Ricardo Matos).

Treinador: Bruno Dias.

- Länk Vilaverdense: Rogério, Viegas, João Batista, Gustavo França, Maviram (Armando Lopes, 84'), Ericson (Lénio Neves, 66'), Momo Sacko, Gonçalo Teixeira (João Caiado, 84'), Yannick Semedo, André Soares (Bruno Silva, 66') e Harramiz (Simon Adjei, 72').

(Suplentes: Ivo Gonçalves, Bakary Konaté, Laércio, Armando Lopes, João Caiado, Lénio Neves, Bruno Silva, Simon Adjei e Ansu Fati).

Treinador: Sérgio Machado.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Chima Akas (2'), João Batista (5'), Miguel Tavares (41' e 85'), Pedro Carvalho (58'), Gonçalo Teixeira (62'), Midana Sambú (64'), Lénio Neves (75'), Maviram (75'), Bruno Silva (77'), Danny Tavares (83') e Simon Adjei (88'). Cartão vermelho, por acumulação de amarelos, para Miguel Tavares (85').

Assistência: Cerca de 1200 espetadores.