Belenenses-Marítimo, 1-2: Bis de Lucas Silva dá triunfo a madeirenses

Dois golos de Lucas Silva permitiram ao Marítimo bater este domingo o Belenenses por 2-1, em jogo da sétima jornada da Liga Sabseg, o que permitiu a subida provisória ao segundo lugar, de forma partilhada.





A ação de Lucas Silva revelou-se fundamental para que os madeirenses pudessem sair vitoriosos do desafio realizado no Restelo, com o brasileiro a apontar dois golos, aos 39 e 55 minutos. Perto do final, o Belenenses reduziu a diferença graças a boa iniciativa individual de Pedro Carvalho, aos 90+11', que não invalidou o desaire dos azuis do Restelo, que correm o risco de cair para o 16.º lugar da classificação.

O Marítimo procurava reagir à derrota caseira que sofreu na jornada anterior (2-1 perante o Mafra) e regressou não só aos triunfos como também às prestações seguras, mostrando-se superior até aos últimos 25 minutos (dez minutos regulamentares, mais tempo de compensação concedido pelo juiz da partida).

As principais situações do primeiro tempo pertenceram ao Marítimo, que quase inaugurou o marcador aos 17 minutos, num lance em que Lucas Silva chegou, por pouco, atrasado na pequena área à solicitação que recebeu a partir do lado direito.

Os madeirenses voltaram a insistir por Xadas, aos 26 minutos, e Higor Platiny aos 37', fazendo pairar a sensação de golo que haveria de materializar-se aos 39 minutos, quando Lucas Silva tirou proveito, no interior da área, de um bom cruzamento tirado por Tomás Domingos a partir da direita.

O ascendente do emblema visitante mantinha-se e com naturalidade chegou o segundo, com o bis de Lucas Silva, que, aos 55 minutos, recebeu um cruzamento rasteiro proveniente de Xadas pela esquerda, trabalhou bem sobre os marcadores que se acercavam e marcou.

Em função da posição desfavorável que o resultado lhe colocava, o Belenenses forçou de forma a conseguir entrar no resultado e quase o conseguia através de uma disputa entre Maxuel e o defensor maritimista Matheus Costa que encaminhou a bola para o poste direito.

Na resposta, Lucas Silva esteve perto do hat-trick, mas David Grilo voltou a opor-se com qualidade, mantendo vivas as esperanças do Belenenses em ainda tentar retirar algo de positivo do encontro, lutou nesse sentido e conseguiu marcar, aos 90+11', num rasgo individual de Pedro Carvalho, que recebeu passe longo direcionado pelo seu guarda-redes e invadiu a área contrária pela direita para atenuar os números da derrota para os lisboetas.

Jogo disputado no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Belenenses - Marítimo, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Lucas Silva, 39 minutos.

0-2, Lucas Silva, 55'.

1-2, Pedro Carvalho, 90+11.

- Belenenses: David Grilo, Attard (Pedro Carvalho, 65'), André Serra, Chima Akas, Tiago Manso, Duarte Valente (Moha Keita, 59'), Hélio Cruz, Felipe Dini (Chapi Romano, 59'), Rúben Pina (Clé Andrade, 59'), Miguel Tavares (Midana Sambu, 59') e Maxuel Cássio.

(Suplentes: Guilherme Oliveira, Fabão, Clé Andrade, Ricardo Matos, Midana Sambu, Chapi Romano, Tiago Moninhas, Pedro Carvalho e Moha Keita).

Treinador: Bruno Dias.

- Marítimo: Samu Silva, Tomás Domingos, Dyllan Collard, Matheus Costa, Vítor Costa, Diogo Mendes, Bruno Xadas (João Tavares, 83'), Noah Françoise (Marcos Silva, 70'), Francis Cann (Euller Silva, 60'), Lucas Silva (José Bica, 83') e Higor Platiny (Yves Baraye, 83').

(Suplentes: Amir Abedzadeh, Ademipo Odueko, João Tavares, Euller Silva, René Santos, Yves Baraye, Fábio China, José Bica e Marcos Silva).

Treinador: Manuel Tulipa.

Árbitro: Gonçalo Neves (AF Évora).

Ação disciplinar: cartão amarelo para André Serra (62'), José Bica (90+1') e Yves Baraye (90+4').

Assistência: cerca de 2.000 espetadores.