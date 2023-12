Belenenses-UD Oliveirense, 1-0: equipa do Restelo deixa lugares de despromoção direta

O Belenenses deixou este domingo os lugares de descida na Liga Sabseg, ao ter regressado aos triunfos no Restelo frente à Oliveirense por 1-0, graças a golo de Midana Sambu, em partida da 13.ª jornada.

O golo apontado pelo atacante, aos 20 minutos, revelou-se determinante para o regresso dos azuis do Restelo às vitórias e logo com a importância acrescida de deixar o penúltimo lugar, um dos dois postos que valem despromoção direta à Liga 3, passando agora a ocupar o 16.º lugar, que garante a disputa de um play-off de manutenção na Liga Sabseg.

O Belenenses entrou bem em jogo e empolgou-se com o apoio proveniente das bancadas do Restelo, controlando os primeiros 20 do encontro, durante os quais criou duas boas situações para finalizar, num salto de peixe de Midana Sambu, aos 11', e num remate forte de Rúben Pina, cerca de cinco minutos depois.

O golo parecia próximo e confirmou-se aos 20 minutos, através de um cruzamento tirado pela direita por Pedro Carvalho para o interior da área, onde Midana Sambu recebeu e atirou forte para a abertura do marcador.

Após o golo do Belenenses, a supremacia da equipa da casa foi-se atenuando com o passar dos minutos, com a Oliveirense a ganhar algum ascendente, mas sem estar verdadeiramente próxima de marcar e, consequentemente, igualar o resultado até ao intervalo.

Em função da desvantagem mínima em que encontrava, a Oliveirense entrou para a segunda parte com uma predisposição diferente e esteve perto de igualar a partida aos 56 minutos, através de cabeceamento de João Paulo Queiroz ao primeiro poste, após canto cobrado pela esquerda, mas praticamente por aí se ficaram as intenções da equipa visitante.

Desde então, as oportunidades de golo não abundaram de parte a parte, muito embora o Belenenses conseguisse sair por algumas vezes com perigo através do contra-ataque, em função da velocidade dos seus atacantes Miguel Tavares, Midana Sambu e Rúben Pina, assim como Clé Andrade e Moha Keita, que foram lançados a partir do banco de suplentes, mas não revelou a clarividência necessária para chegar ao segundo golo.

Por seu turno, a Oliveirense operou alterações de cariz ofensivo de forma a forçar a igualdade, mas não demonstrou poder de fogo nem inspiração para colocar em perigo a vantagem mínima do emblema da capital, que se revelou suficiente para garantir a conquista dos três pontos.

Com o triunfo alcançado, o Belenenses passa a contabilizar 12 pontos, agora a quatro da Oliveirense, que manteve os 16 pontos que apresentava no início da jornada e permanece na 11.ª posição da Liga Sabseg.





Jogo no Estádio do Restelo, em Lisboa

Belenenses - UD Oliveirense, 1-0

Ao intervalo: 1-0

Marcador:

1-0, Midana Sambu, 29 minutos

Equipas:

- Belenenses: Guilherme Oliveira, Pedro Carvalho, Serra, Chima Akas, Tiago Manso, Duarte Valente (Danny Tavares, 57), Chapi, Miguel Tavares (Clé Andrade, 57), Midana Sambu (Fábio Luís, 75), Rúben Pina (Moha Keita, 57) e Ricardo Matos (Maxuel Cássio, 84)

(Suplentes: David Grilo, Fábio Luís, Tiago Gonçalves, Clé Andrade, Danny Tavares, Moninhas, Cain Attard, Moha Keita e Maxuel Cássio)

Treinador: Vasco Faísca

- Oliveirense: Nuno Macedo, Gonçalo Negrão (Diogo Casimiro, 56), Kelechi John, Iago Gonçalves, Kazu Wagatsuma, Filipe Alves, Zé Pedro (Anthony Carter, 68), Ibrahima Guirassy (Lamine, 68), Zé Leite, Jaime Pinto e João Paulo Queiroz (Kazu Miura, 87)

(Suplentes: Arthur, Anthony Carter, Duarte Duarte, Kazu Miura, Vasco Gadelho, Diogo Casimiro, Lamine, Guilherme e Eduardo Schurrle)

Treinador: Daniel Araújo

Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Duarte Valente (16), Chapi (26), Serra (45), Tiago Manso (72) e Lamine (73)

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores