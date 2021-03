Benfica B-Arouca, 3-1: Golos madrugadores abrem caminho ao triunfo encarnado

O Benfica B venceu esta segunda-feira em casa o Arouca 3-1, em partida da 23.ª jornada da 2.ª Liga, que as águias já ganhavam por 2-0 à passagem dos 15 minutos.

Num jogo que fica marcado pela lesão do benfiquista Diogo Mendes, após entrada dura de Brunão, que foi expulso aos 76 minutos, o Arouca ainda encurtou a distância no marcador antes do intervalo. No entanto, já depois de estarem em inferioridade numérica, os visitantes acabaram por sofrer nos instantes finais o 3-1.

O Benfica B teve uma entrada forte no jogo e, em consequência disso, inaugurou o marcador por Tiago Araújo, aos dois minutos, num lance em que surgiu livre de marcação, após lance na direita, e rematou para o 1-0.

Motivados pelo golo madrugador, os benfiquistas continuaram a pressionar os arouquenses, que não conseguiram evitar o 2-0, aos 15 minutos, apontado por Ilija Vukotic, após assistência de Henrique Araújo.

Já depois de Henrique Araújo ter desperdiçado o 3-0, ao rematar sobre a trave, aos 25 minutos, o Arouca, que só a partir da meia hora conseguiu equilibrar as operações, começou a acercar-se com perigo da baliza de Svilar, que, aos 41, não conseguiu impedir o golo de Adílio Santos.

No segundo tempo, o Arouca surgiu mais acutilante no ataque em busca do golo da igualdade, no entanto, aos 61 minutos, foi o Benfica a ficar perto do golo num remate de David Tavares, que foi travado por Victor Braga. Volvido um minuto, foi a vez de Svilar brilhar na área contrária, ao fazer uma excelente defesa a remate de Adílio Santos.

Já em tempo de compensação, aos 90+4 minutos, quando tinha mais uma unidade em campo devido à expulsão de Brunão por entrada perigosa sobre Diogo Mendes, o Benfica B fechou as contas do marcador por Luís Lopes, que, depois de defesa incompleta de Victor Braga, após canto, encostou para o 3-1 final.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B - Arouca, 3-1.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Tiago Araújo, 2 minutos.

2-0, Ilija Vukotic, 15.

2-1, Adílio Santos, 41.

3-1, Luís Lopes, 90+4.

Equipas:

Benfica B: Svilar, João Ferreira, Tomás Araújo, Morato, Sandro Cruz, Diogo Mendes (Rafael Brito, 80), Ilija Vukotic, David Tavares, Umaro Embaló (Luís Lopes, 90), Henrique Araújo (Jair Tavares, 90) e Tiago Araújo (Tiago Gouveia, 75).

(Suplentes: Carlos Santos, Samuel Pedro, Luís Lopes, Tiago Gouveia, Jair Tavares, Rafael Brito, Filipe Cruz, Kalaica e Martim Neto).

Treinador: Nélson Veríssimo.

Arouca: Victor Braga, Thales Oleques, Basso, Brunão, Joel Ferreira, Leandro (Bukia, 63), Pedro Moreira (Marco Soares, 79), Arsénio (Heliardo, 89), Adílio Santos (Sema Velázquez, 63), Lawrence Ofori e André Silva (Caballero, 79).

(Suplentes: Fernando Castro, Sema Velázquez, Heliardo, Bukia, Luiz Gustavo, Yaw Moses, Aloé, Caballero e Marco Soares).

Treinador: Armando Evangelista.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para David Tavares (27), Leandro (48), Umaro Embaló (48), Arsénio (59) e Rafael Brito (90+1). Cartão vermelho direto para Brunão (76).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.