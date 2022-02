Benfica B-Casa Pia: águias tentam roubar liderança aos gansos

O duelo de líderes, entre Benfica B e Casa Pia, vai marcar o pontapé de saída na 21ª jornada da Liga Sabseg. Após a derrota no último jogo, diante do Trofense, as águias querem reagir e roubar a liderança aos gansos. "É mais fácil trabalhar sobre vitórias, mas somos um grupo comprometido e muito corajoso. Vamos apresentar o melhor onze e não vou olhar para desculpas, mas sim para resultados. Tenho a certeza de que quem entrar vai dar a resposta certa e vamos ser felizes no fim", garantiu António Oliveira.

Do lado casapiano, João Vieira, que perdeu, nos últimos dois jogos, a titularidade para o reforço Antoine, alerta para as dificuldades, mas sublinha a humildade da equipa. "O Benfica B está recheado de jovens talentos, mas nós estamos preparados. Este grupo tem sempre os pés bem assentes e vamos jogo a jogo, trabalhando sempre com humildade", afirmou o avançado do Casa Pia.