Benfica B-Chaves, 2-1: encarnados regressam aos triunfos na Liga Sabseg

O Benfica B venceu este domingo o Chaves por 3-1, em jogo da sétima jornada da Liga Sabseg, prova em que as águias não ganhavam há três partidas.

Martim Neto, Henrique Araújo e Tomás Araújo, todos no segundo tempo, fizeram os golos que permitiram à equipa benfiquista reencontrar os êxitos após uma derrota e dois empates nas últimas três rondas. Kevin Pina, aos 69 minutos, fez o golo dos transmontanos.

O conjunto flaviense entrou melhor no encontro e conseguiu criar lances de perigo junto da baliza adversária aos dois e 25 minutos quando Adriano Castanheira e João Teixeira, respetivamente, testaram a atenção do guarda-redes Svilar.

Apesar dos primeiros avisos terem sido dados pelo Chaves, o melhor lance de toda a primeira parte pertenceu ao Benfica B, aos 27 minutos, altura em que Samu rematou forte à base do poste direito da baliza de Samuel Silva.

Até ao final do primeiro tempo, ambas as equipas dispuseram de ocasiões para desfazer o nulo, mas a eficácia não foi a desejada em lances protagonizados pelo benfiquista Henrique Araújo (32 minutos) e pelo flaviense João Correia (37').

Após o intervalo, o Benfica B retificou a pontaria que lhe tinha faltado na primeira parte, conseguindo marcar por duas vezes nos minutos iniciais. Aos 50', Martim Neto fez o 1-0 num remate em arco rasteiro e, aos 53', foi a vez de Henrique Araújo ampliar para 2-0 depois de um contra-ataque rápido das aguias.

Com dois golos de desvantagem, o Chaves não se deu por vencido e passou a atacar com maior determinação. A recompensa para a atitude mais assertiva no setor ofensivo deu frutos quando Kevin Pina, aos 69 minutos, após canto cobrado na direita, fez o 2-1.

A reação benfiquista ao golo sofrido aconteceu quando, aos 76 minutos, Tomás Araújo surgiu ao segundo poste a cabecear para o 3-1, após canto na direita de Umaro Embaló.

O golo confirmou o êxito que permitiu ao Benfica B somar o seu quarto êxito na prova em que soma 14 pontos, menos quatro que o líder Feirense, enquanto os flavienses seguem no meio da tabela com nove pontos.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B - Chaves, 3-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Martim Neto, 50 minutos.

2-0, Henrique Araújo, 53'.

2-1, Kevin Pina, 69'.

3-1, Tomás Araújo, 76'.

Equipas:

- Benfica B: Svilar, Filipe Cruz, Tomás Araújo, Pedro Ganchas, Sandro Cruz, Rafael Brito, Martim Neto (Cher Ndour, 66'), Paulo Bernardo (Ronaldo Camará, 84'), Umaro Embaló (Jair Tavares, 84'), Samu (Tiago Gouveia, 66') e Henrique Araújo (Duk, 79').

(Suplentes: Samuel Soares, Duk, Tiago Gouveia, Jair Tavares, Diogo Capitão, Ronaldo Camará, Rafael Rodrigues, Cher Ndour e Pedro Álvaro).

Treinador: Nélson Veríssimo.

- Chaves: Samuel Silva, João Correia, Nuno Coelho, Alexsandro, Bruno Langa, Obiora, Kevin Pina (Wellington Carvalho, 70'), João Teixeira, Adriano Castanheira (Juninho Vieira, 70'), Batxi (Patrick, 82') e Platiny.

(Suplentes: Ricardo Moura, Nuno Campos, Nicolas, Patrick, Rocha, Pedro Ribeiro, Juninho Vieira, Wellington Carvalho e Queirós).

Treinador: Vítor Campelos.

Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Samu (45') e Kevin Pina (65').

Assistência: Cerca de 500 espetadores.