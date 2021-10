Varzim-Benfica B, 0-2: encarnados assumem liderança

O Benfica B assumiu esta quarta-feira a liderança da Liga Sabseg, depois de vencer o Varzim 2-0, em partida em atraso da oitava jornada, em que os encarnados foram superiores e marcaram em momentos decisivos.





Aos 28 minutos, Duk inaugurou o marcador para os lisboetas, frisando o futebol mais consistente da equipa no primeiro tempo, tendo Henrique Araújo, aos 76, fechado o resultado, apesar da maior réplica dada pelos locais na etapa complementar.Com este triunfo, o Benfica B assume a liderança do campeonato, com 20 pontos, mais dois do que o perseguidor Feirense, enquanto o Varzim, que somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer na competição, segue em 15.º, com apenas seis pontos.Os poveiros precisavam de inverter a posição instalável na tabela, mas acabou por ser o Benfica a mostrar maior ambição no primeiro tempo, controlando o jogo com uma postura mais ofensiva, que foi premiada com o golo inaugural, ainda antes da meia hora, num desvio de Duk a um cruzamento de Jair Tavares.Os nortenhos ainda tentaram reagir à contrariedade, vendo um golo anulado por fora de jogo de Heliardo, e um remate de Tavinho sair ligeiramente por cima, mas só na segunda parte mostraram melhores argumentos.Além de novo golo anulado a Heliardo, também por fora de jogo, e um cabeceamento de Zé Tiago, que falhou o alvo por pouco, os poveiros mostravam um futebol envolvente, mas que, sem a motivação do golo, foi perdendo fulgor.Os jovens benfiquistas perceberam a quebra progressiva do adversário e foram explorando em contra-ataque os espaços dados pela subida da equipa do Varzim e, já com Henrique Araújo, vindo do banco, a destabilizar, acabaram por sentenciar o jogo, aos 76 minutos.Aproveitando uma perda de bola dos poveiros a meio-campo, seguida de uma saída extemporânea do guarda-redes Tiago Pereira, Henrique Araújo fez o 2-0, num rápido contragolpe, a que o Varzim, apesar da insistência, não mais teve clarividência para reagir, deixando o técnico António Barbosa sobre forte contestação dos adeptos.0-1.0-1, Duk, 28 minutos.0-2, Henrique Araújo, 76'.Tiago Pereira, Tiago Cerveira (Nuno Valente, 46'), André Micael, Cássio, João Reis, Rafael Assis (André Leão, 80'), Luís Silva (Lessinho, 89'), Zé Tiago (Agdon, 63'), Murilo (George Ofosu, 80'), Heliardo e Tavinho.Suplentes: Ricardo, Rai Ramos, Nuno Valente, Lessinho, André Leão, George Ofosu, Zé Carlos, Rego e Agdon.Treinador: António Barbosa.Samuel Soares, Filipe Cruz, Pedro Álvaro, Miguel Nóbrega, Rafael Domingues, Rafael Brito (Martim Neto, 84'), Cher Ndour (Ronaldo Camará, 63'), Paulo Bernardo, Jair Tavares (Henrique Pereira, 72'), Duk (Henrique Araújo, 63') e Tiago Gouveia (Umbaro Embalo, 84').Suplentes: Carlos Santos, Henrique Araújo, Pedro Ganchas, João Neto, Henrique Pereira, Sandro Cruz, Ronaldo Camará, Martim Neto e Umbaro Embaló.Treinador: Nelson Veríssimo.Ricardo Baixinho (AF Lisboa).Cartão amarelo para Heliardo (30'), Samuel Soares (30'), Duk (31') e André Micael (39').Cerca de 1.000 espetadores.