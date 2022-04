Benfica B-E. Amadora, 0-0: Reencontro com os triunfos ainda não foi desta

Benfica B e Estrela da Amadora falharam este sábado o objetivo de se reencontrarem com os triunfos, ao empatarem 0-0 no Seixal, em partida da 29.ª jornada da 2.ª Liga.

Os benfiquistas, que vinham de duas derrotas consecutivas e somaram o seu terceiro jogo sem vencer, viram o guarda-redes dos amadorenses Gonçalo Tabuaço ser o principal responsável pelo nulo registado com Estrela da Amadora.

O conjunto amadorense entrou melhor no jogo e foi, aos 25 minutos, a primeira equipa a ameaçar inaugurar o marcador, num cabeceamento de Chapi Romano, que só não deu golo devido a uma excelente intervenção do guarda-redes das 'águias' Samuel Soares.

O lance espevitou os benfiquistas, que, no minuto seguinte, viram Henrique Pereira, após assistência de Umaro Embaló, ficar em posição privilegiada na cara de Gonçalo Tabuaço, mas a não conseguir ter o engenho de desfeitear o guardião do Estrela da Amadora.

Pouco depois do arranque do segundo tempo, o Estrela da Amadora só não se colocou em vantagem no marcador porque o avançado Madson, aos 49 e 50 minutos, em remates cruzados que saíram ao lado do poste esquerdo, não teve acerto na pontaria.

Mais perto do golo esteve o Benfica B aos 55 minutos, após boa iniciativa de Henrique Pereira na esquerda, que rematou para defesa de Gonçalo Tabuaço. No seguimento do lance, a bola sobrou para Filipe Cruz, que atirou contra um jogador do Estrela.

Numa fase em que estavam por cima do jogo, os comandados de António Oliveira falharam várias vezes o golo, com destaque para duas perdidas de Henrique Araújo, aos 62 e 79, ambas devido a intervenção do guarda-redes amadorense.

Aos 87 minutos, nota para um contra-ataque do Estrela da Amadora que só não deu golo porque Samuel Soares defendeu ao primeiro poste o remate de Xavi.

Com o empate no Seixal, o Benfica B, que está na qiunta posição, com 51 pontos, atrasou-se na perseguição aos primeiros classificados, enquanto o Estrela da Amadora, treinado por Ricardo Chéu, segue na 11.ª posição, com 35 pontos.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B - Estrela da Amadora, 0-0.

Equipas:

Benfica B: Samuel Soares, Miguel Nóbrega (Kalaica, 90), Pedro Álvaro, António Silva, Filipe Cruz (Fabinho, 90), Martim Neto (Diogo Capitão, 76), Cher Ndour, Sandro Cruz, Umaro Embaló (Jair Tavares, 90), Henrique Araújo e Henrique Pereira (Tiago Gouveia, 64).

(Suplentes: Léo Kokubo, Tiago Gouveia, Jair Tavares, Kalaica, João Resende, Diogo Capitão, Rafael Rodrigues, Fabinho e Pedro Santos).

Treinador: António Oliveira.

Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Sérgio Conceição (Miguel Lopes, 71), André Duarte, Anthony Correia, Michel Camangos, Aloísio Souza (Fabrício, 80), Chapi Romano (Xavi, 71), Maestro, Diogo Salomão, Leandro Tipote (Paulinho, 63) e Madson (Miguel Rosa, 71).

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Paulinho, Reko, Fabrício, Xavi, Miguel Lopes, Edu Duarte, Afonso Pinto e Miguel Rosa.

Treinador: Ricardo Chéu.

Árbitro: João Pedro Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Martim Neto (66).

Assistência: Cerca de 500 espectadores.