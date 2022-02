Benfica B-Farense, 3-0: águias firmes na luta com o Casa Pia

Fábio Baptista fintou três adversários e fez o golo da noite para o Benfica B Fábio Baptista fintou três adversários e fez o golo da noite para o Benfica B

O Benfica B recebeu esta segunda-feira o Farense por 3-0 no Benfica Campus, em jogo referente à 23.ª jornada da Liga SABSEG. As águias somam 46 pontos tantos como o Casa Pia.Henrique Pereira inaugurou o marcador aos 23' e ainda antes do intervalo bisou (34'). As águias chegaram ao 3-0 no início do segundo tempo (47') por intermédio de Fábio Baptista.