Benfica B-Feirense, 2-0: bis de Gonçalo Ramos dá triunfo às águias

Um 'bis' do avançado Gonçalo Ramos permitiu este domingo ao Benfica B, que vinha de dois desaires consecutivos, regressar aos triunfos, após ganhar em casa ao Feirense 2-0, em partida da 28.ª jornada da Liga Sabseg.

Com este desfecho, o conjunto de Santa Maria da Feira, que não vence há seis partidas, desperdiçou a subida ao 2.º lugar da classificação, na qual ocupa agora a quinta posição, com 48 pontos, menos um que Chaves, Vizela (menos um jogo) e Académica, 2.ºs classificados.

Numa primeira parte equilibrada, o Feirense conseguiu visar a baliza contrária em duas ocasiões nos primeiros 20 minutos do jogo, mas Fabrício e Diga não conseguiram concretizar as situações em que estiveram na cara do guarda-redes Svilar.

Já o Benfica B teve 100 por cento de eficácia, uma vez que se colocou na frente do marcador por Gonçalo Ramos, aos 22 minutos, num lance em que a defesa e o guardião do conjunto da Feira revelaram parcimónia, permitindo ao atacante rematar com êxito para o 1-0.

Até ao intervalo, o Benfica B foi a equipa mais esclarecida em campo e, depois de remates perigosos de Umaro Embaló e David Tavares, aos 36 e 38 minutos, respetivamente, os anfitriões ampliaram para 2-0 num cabeceamento de Gonçalo Ramos, após canto de Samuel Pedro na esquerda.

A perder por 2-0, o Feirense entrou mais acutilante e dinâmico no segundo tempo, conseguindo várias vezes colocar em sobressalto a defesa dos benfiquistas. As melhores oportunidades foram protagonizadas por João Victor, num remate à trave, aos 82 minutos, e em cabeceamentos de Gui Ramos, que, aos 75 e 89, erraram o alvo por pouco.

Em contra-ataque, o Benfica B também dispôs de ocasiões soberanas para dilatar a vantagem por intermédio de Henrique Araújo e Umaro Embaló, aos 59 e 86, respetivamente.

A partida ficou ainda marcada pelas lesões de três jogadores. Antes da lesão do defesa benfiquista João Ferreira (57 minutos), uma queda aparatosa de Ícaro Silva, após choque com Tomás Araújo, aos 24 minutos, obrigou à assistência de ambos os atletas.

O benfiquista foi substituído, mas saiu pelo próprio pé, enquanto o estado clínico do capitão do Feirense inspirou mais cuidados, acabando por ser transportado de ambulância, após ser assistido no relvado durante sete minutos.

Ficha de jogo



---------------

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B-Feirense, 2-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Gonçalo Ramos, 22 minutos.

2-0, Gonçalo Ramos, 38.

Equipas:

- Benfica B: Svilar, João Ferreira (Fábio Baptista, 57), Tomás Araújo (Kalaica, 31), Morato, Sandro Cruz, Diogo Mendes, David Tavares, Samuel Pedro (Tiago Gouveia, 64), Umaro Embaló, Gonçalo Ramos (Martim Neto, 64) e Henrique Araújo.

(Suplentes: Carlos Santos, Luís Lopes, Tiago Gouveia, Jair Tavares, Henrique Jocu, Fábio Baptista, Cher Ndour, Kalaica e Martim Neto).

Treinador: Nélson Veríssimo.

- Feirense: Brígido, Diga, Gui Ramos, Ícaro Silva (Platiny, 31), Pedro Monteiro, Zé Ricardo, Mica (Fábio Espinho, 45), Washington (Tavares, 75), Marcus, Feliz (Edson Farias, 69) e Fabrício (João Victor, 75).

(Suplentes: Igor, Fábio Espinho, Platiny, Edson Farias, Sérgio Silva, Tavares, Latyr Fall, Ruca e João Victor).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Ferreira (47), Feliz (48), Zé Ricardo (73), Umaro Embaló (73) e Edson Farias (90+4).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.