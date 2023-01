Benfica B-Feirense, 3-6: águias chegaram ao intervalo a ganhar mas sofreram 5 golos na 2.ª parte

Numa partida com nove golos, o Feirense, que ao intervalo perdia por 3-1, deu a volta no segundo tempo e acabou por golear o Benfica B, por 3-6, na 15.ª jornada da 2.ª Liga.

Com cinco golos na segunda parte, três deles de autoria de André Rodrigues, o conjunto de Santa Maria da Feira reencontrou-se com os triunfos depois de quatro empates nas rondas anteriores. Os 'encarnados', que foram ultrapassados pelo Feirense na tabela, somaram o seu terceiro desaire consecutivo na prova.

Apesar de o Feirense ter sido, aos dois minutos, a primeira equipa a criar perigo - remate de Jardel Silva foi travado pelo guardião Samuel Soares - o Benfica B foi mais eficaz e chegou ao 1-0, aos oito minutos, por Gerson Sousa, que respondeu de cabeça ao cruzamento da esquerda de Henrique Pereira.

Aos 19 minutos, num lance que teve os mesmos dois jogadores como protagonistas, as 'águias' ampliaram a vantagem para 2-0. Henrique Pereira, com mais uma assistência primorosa, colocou a bola em Gerson Sousa que cabeceou, desta vez em 'chapéu', para o segundo golo da sua equipa e da sua conta pessoal na partida.

O Feirense conseguiu reagir à boa entrada dos benfiquistas e, aos 26 minutos, chegou ao 2-1 na cobrança de um livre direto cobrado de forma irrepreensível por Tiago Dias, que desferiu um remate colocado que não deu hipóteses ao guarda-redes Samuel Soares.

Volvidos dois minutos, os 'fogaceiros' sofreram o 3-1 num lance caricato em que Jardel Silva introduziu a bola na própria baliza. Depois de um cruzamento de Cher Ndour para o interior da área, o guardião Arthur Augusto socou a bola contra a cara do colega Jardel Silva, que viu a bola alterar a sua trajetória e entrar na baliza.

No segundo tempo, aos 51 minutos, o Feirense chegou ao 3-2 por intermédio de André Rodrigues. A apatia da defesa benfiquista foi aproveitada pelo atacante que rematou cruzado e colocado de ângulo apertado para o golo dos 'azuis' da Feira.

Aos 64 minutos, três depois de o avançado benfiquista Luís Semedo ter permitido que o guardião Arthur Augusto defendesse uma grande penalidade, o Feirense repôs a igualdade (3-3) através de André Rodrigues num lance em que a defesa das 'águias' esteve apática.

Depois de várias ocasiões de golo junto de ambas as balizas, o emblema da Feira voltou a ser mais eficaz no lance que valeu a reviravolta no marcador. Aos 75 minutos, nove depois de serem lançados no encontro, Jorge Teixeira (assistiu) e João Paulo (finalizou) construíram o quarto golo dos visitantes.

O golo da reviravolta no marcador galvanizou ainda mais o Feirense e esmoreceu o Benfica B, que até ao final do encontro viria a sofrer mais dois golos. Aos 85, Jorge Teixeira apontou o 3-5 e, dois minutos depois, André Rodrigues, que foi a grande figura do jogo, fez o 'hat-trick' que fechou as contas do marcador para o Feirense.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B-Feirense, 3-6.

Ao intervalo: 3-1.

Marcadores:

1-0, Gerson Sousa, 08 minutos.

2-0, Gerson Sousa, 19.

2-1, Tiago Dias, 26.

3-1, Jardel Silva, 28 na própria baliza.

3-2, André Rodrigues, 51.

3-3, André Rodrigues, 64.

3-4, João Paulo, 75.

3-5, Jorge Teixeira, 85.

3-6, André Rodrigues, 87.

Equipas:

- Benfica B: Samuel Soares, João Tomé (Martim Neto, 80), Ricardo Teixeira, Tiago Coser, Rafael Rodrigues, Jevsenak (João Resende, 80), Paulo Bernardo (Diogo Capitão, 68), Cher Ndour, Gerson Sousa (Diego Moreira, 68), Luís Semedo e Henrique Pereira (Pedro Santos, 68).

(Suplentes: Pedro Souza, João Resende, Diogo Capitão, Maestro, Martim Neto, Pedro Santos, João Neto e Diego Moreira).

Treinador: Luís Castro.

- Feirense: Arthur Augusto, Sidney Lima, João Pinto, Cláudio Silva (Lucas Santos, 45), Samuel Teles (Jorge Teixeira, 66), Washington (João Paulo, 45), João Tavares, Tiago Dias (Oche, 45), Fábio Espinho (João Oliveira, 66), Jardel Silva e André Rodrigues.

(Suplentes: Rogério Santos, Igor Rodrigues, João Paredes, Lucas Santos, João Paulo, João Oliveira, Jorge Teixeira e Oche).

Treinador: Rui Ferreira.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulo Bernardo (39), João Tomé (55), João Tavares (58), Samuel Teles (61) e Luís Semedo (81).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.