Benfica B goleado pelo Farense

O Benfica B sofreu este domingo a quarta derrota consecutiva na Liga SABSEG, ao perder agora por goleada na visita ao reduto do Farense, por 5-2. Num jogo da jornada 16 do segundo escalão, a turma encarnada até esteve a ganhar por 2-1, mas acabou por permitir a vitória clara dos algarvios, que com este triunfo se mantêm firmes no segundo posto, com 34 pontos, a 5 do líder Moreirense e com 7 para o Estrela da Amadora.Veja aqui os sete golos do jogo Esta tarde, no São Luís, Cristian Ponde (10' e 48') e Pedro Henrique (37' e 57') bisaram para os algarvios, tendo Elves (27') feito um golo. Do lado oposto marcaram Henrique Araújo (17') e Gerson Sousa (21'), num encontro no qual os encarnados acabaram com dez, mercê da expulsão de Lenny Lacroix aos 46'.Para lá de ter sido a quarta derrota seguida, o Benfica B acumula nesse período 15 golos sofridos e 6 marcados.