Benfica B-Leixões, 2-3: triunfo no Seixal amplia série positiva dos matosinhenses

O Leixões somou este domingo o seu oitavo jogo sem perder ao vencer, por 3-2, na visita ao Benfica B, em partida da 27.ª jornada da Liga SABSEG.

Os golos do conjunto de Matosinhos, que aos 13 minutos já venciam por 2-0, foram apontados por Léo Bogaldo, Wendel e, já no segundo tempo, Kiki. Do lado dos encarnados, que terminaram com 10 jogadores em campo devido à expulsão de Pedro Álvaro (69 minutos), Tiago Gouveia e Jair Tavares, ambos na segunda parte, foram os marcadores.

Uma entrada forte do Leixões permitiu à equipa ganhar uma vantagem de dois golos ainda antes de estar cumprido o primeiro quarto de hora do jogo. O 1-0 surgiu à passagem do quinto minuto, altura em que Léo Bolgado, após canto de Fabinho na esquerda, saltou mais alto que Tomás Araújo e cabeceou para o golo.

Já depois de Seck ter ameaçado marcar, aos 11 minutos, num cabeceamento que acertou na base do poste esquerdo dos benfiquistas, o 2-0 do emblema de Matosinhos aconteceu volvidos dois minutos por intermédio de Wendel num remate colocado de cabeça, depois de uma assistência de Pastor.

Só à passagem dos 30 minutos, as águias conseguiram colocar pela primeira vez em sobressalto o guardião Stefanovic. Após cruzamento de Sandro Cruz, João Resende teve uma perdida incrível quando, praticamente em cima da linha de golo, rematou sobre a trave.

Até ao intervalo, Sandro Cruz não conseguiu desviar com êxito, depois de um remate de Tiago Gouveia, aos 32 minutos. Do lado do Leixões, que foi superior no primeiro tempo, Nduwarugira e Wendel, aos 37 e 39, respetivamente, ameaçaram ampliar ainda mais a vantagem.

No segundo tempo, os benfiquistas entraram mais velozes e dinâmicos no seu meio-campo ofensivo e conseguiram fazer o golo por Tiago Gouveia, aos 62 minutos. Desmarcado por Tomás Araújo, o avançado tirou o guarda-redes Stefanovic do caminho e atirou para o 2-1.

Aos 71 minutos, dois depois de o Benfica B ter ficado reduzido a 10 elementos por expulsão de Pedro Álvaro, o Leixões chegou ao 3-1 através de Kiki, atacante que aproveitou uma defesa incompleta de Svilar após livre de Fabinho, para ampliar a vantagem.

Mesmo em inferioridade numérica e a dois golos de distância do oponente, os comandados de António Oliveira não desistiram do jogo e conseguiram ainda antes do apito final, aos 82 minutos, chegar ao 3-2 por intermédio de Jair Tavares, que se limitou a encostar, após cruzamento de Umaro Embaló da direita.

Com a derrota no Seixal, o Benfica B, que segue na terceira posição com 50 pontos, atrasou-se na perseguição aos dois primeiros lugares da tabela ocupados por Rio Ave e Casa Pia. O Leixões, treinado por José Mota, ocupa num confortável sétimo lugar, com 41 pontos.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B -- Leixões, 2-3.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Léo Bogaldo, 5'

0-2, Wendel, 13'

1-2, Tiago Gouveia, 62'

1-3, Kiki, 71'

2-3, Jair Tavares 82'

Equipas:

- Benfica B: Svilar, Fabinho (Filipe Cruz, 38), Tomás Araújo, Pedro Álvaro, Sandro Cruz, Rafael Brito, Cher Ndour (João Neto, 79), Martim Neto, Tiago Gouveia (Miguel Nóbrega, 79), João Resende (Umaro Embaló, 38) e Henrique Pereira (Jair Tavares, 63).

(Suplentes: Samuel Soares, João Neto, Jair Tavares, Franculino, Miguel Nóbrega, Nuno Félix, Rafael Rodrigues, Filipe Cruz e Umaro Embaló).

Treinador: António Oliveira.

- Leixões: Stefanovic, Léo Bolgado, Nduwarugira, França, Pastor, Fabinho (Morim, 89), Zag (Ben Hassan, 66), Seck, Oliveira (Thalis, 66), Kiki (Erivaldo, 89) e Wendel (João Meira, 90+3).

(Suplentes: Tiago Silva, Erivaldo, George, Coronas, Charles, Ben Traoré, João Meira, Morim e Thalis).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Bruno José Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fabinho (10), Zag (20), Ben Traoré (67), Pedro Álvaro (67), Cher Ndour (75), Rafael Brito (87) e Sandro Cruz (90+4). Cartão vermelho direto a Pedro Álvaro (69).

Assistência: Cerca de 400 espetadores