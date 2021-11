Benfica B-Mafra, 1-3: líder cai no Seixal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Mafra foi este domingo ao reduto do líder Benfica B e venceu por 3-1, em jogo da 11.ª jornada da Liga Sabseg, resultado que permitiu ao conjunto mafrense quebrar um ciclo de seis partidas sem ganhar.

Apesar de terem averbado a segunda derrota na prova, os benfiquistas, que vinham de quatro triunfos consecutivos, mantêm-se na liderança da competição com 23 pontos, mais dois que os segundos classificados Casa Pia e Rio Ave.

Os golos do encontro foram marcados do Bura, pelo Mafra, e Filipe Cruz, pelo Benfica B, na primeira parte, enquanto Gui Ferreira, de grande penalidade, e Vítor Gabriel fizeram os tentos que deram os três pontos aos forasteiros no Seixal.

Apesar de ter entrado em campo com menos 10 pontos na tabela do que o adversário, o Mafra conseguiu esbater por completo essa diferença em campo, apresentando-se sem complexos e buscando desde o apito inicial a baliza de Svilar.

Depois de, aos cinco minutos, ter cabeceado ao lado do poste esquerdo da baliza benfiquista, o defesa Bura foi mais eficaz, aos nove, quando, na sequência de um canto na direita, conseguiu rodopiar no interior da área e rematar colocado para o 1-0 dos mafrenses.

Em desvantagem no marcador, a resposta do líder da competição não tardou. Aos 12 minutos, num livre direto cobrado de forma exímia por Filipe Cruz, num remate colocado ao ângulo superior esquerdo, as águias repuseram a igualdade (1-1).

A partida manteve-se equilibrada até ao intervalo com ambos os conjuntos a acercarem-se com perigo das áreas contrárias. Aos 27 minutos, após contra-ataque conduzido por Rodrigo Martins, o avançado só não marcou para o Mafra devido a defesa atenta de Svilar. Volvidos dois minutos foi a vez do benfiquista Umaro Embaló rematar forte sobre a trave da baliza de Miguel Santos.

No segundo tempo, o Mafra foi a melhor equipa e conseguiu materializar esse ascendente com dois golos. O 2-1 foi alcançado na sequência de uma grande penalidade cometida por Filipe Cruz sobre Rodrigo Martins. Da marca dos 11 metros, aos 66 minutos, Gui Ferreira recolocou o Mafra na frente do marcador.

Aos 81, os comandados de Ricardo Sousa fizeram ampliaram a vantagem para 3-1 por intermédio de Vítor Gabriel que surgiu ao segundo poste a encostar para o golo, após assistência de Rodrigo Martins, que rubricou uma excelente exibição cotando-se como melhor elemento em campo.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B -- Mafra, 1-3.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Bura, 09 minutos.

1-1, Filipe Cruz, 12.

1-2, Gui Ferreira, 66 de grande penalidade.

1-3, Vítor Gabriel, 81.

- Benfica B: Svilar, Filipe Cruz (Fabinho, 82), Tomás Araújo, Pedro Álvaro, Rafael Rodrigues, Rafael Brito (João Neto, 82), Cher Ndour (Ronaldo Camará, 61), Umaro Embaló, Martim Neto (Henrique Pereira, 70), Tiago Gouveia (Duk, 70) e Henrique Araújo.

(Suplentes: Léo Kokubo, Pedro Ganchas, Duk, João Neto, Jair Tavares, Henrique Pereira, Ronaldo Camará, Miguel Nóbrega e Fabinho).

Treinador: Nélson Veríssimo.

- Mafra: Miguel Santos, Bruno Silva, Pedro Pacheco, Bura, Pedro Barcelos, Aparício (Wenderson, 90+3), Andrezinho (Inácio Miguel, 77), Gui Ferreira, Vítor Gabriel (Lucas Marques, 90+2), Rodrigo Martins (Rodrigo Gui, 90+1) e Okitokandjo (Pedro Lucas, 46).

(Suplentes: Renan, Lee, Rodrigo Gui, Lucas Marques, Wenderson, Dieguinho, Pedro Lucas, Inácio Miguel e Kikas).

Treinador: Ricardo Sousa.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Andrezinho (35), Okitokandjo (37), Cher Ndour (53), Filipe Cruz (65), Rafael Brito (69), Rafael Rodrigues (72), João Neto (87) e Rodrigo Martins (87).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.