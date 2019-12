Benfica B-Mafra, 2-2: águias reagem a duas desvantagens e empatam

O Benfica B e o Mafra empataram 2-2, no Seixal, numa partida da 11.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol em que os 'encarnados' tiveram o mérito de reagir a duas desvantagens.

O segundo empate consecutivo de ambos os conjuntos no campeonato acabou, porém, por ser mais 'saboroso' para a equipa secundária do clube da Luz, uma vez que o Mafra foi superior durante a maior parte do encontro.

Zé Tiago inaugurou o marcador a favor dos visitantes, aos 22 minutos, com um remate rasteiro à entrada da área a concluir um passe de Paul Ayongo, num lance em que o ganês foi solicitado em profundidade num lançamento de linha lateral de Rúben Freitas.

O Benfica B só fez o seu primeiro remate já nos descontos da primeira parte, mas reagiu logo no reatar da partida e conquistou uma grande penalidade, convertida por Daniel dos Anjos (47), a castigar um derrube de Franco a Csoboth já dentro da grande área.

O lance 'espevitou' a equipa da casa, que acabou por ter o seu melhor período nos primeiros 15 minutos da segunda parte, apesar de não ter causado problemas ao guarda redes visitante.

O Mafra voltou a tomar conta do jogo a partir dos 60 minutos e voltou a colocar-se em vantagem por Medeiros (72), aproveitando uma bola que a defensiva 'encarnada' não conseguiu tirar da grande área após cruzamento de Lucas Silva.

O técnico Renato Seabra mostrou a sua insatisfação à equipa ao fazer três substituições de uma assentada, aos 78 minutos, e foi mesmo Gonçalo Ramos, que entrou para o lugar de Vukotic, quem roubou na 'raça' uma bola na primeira fase de construção do Mafra e voltou a igualar o marcador (84), com um remate de meia distância.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B - Mafra, 2-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Zé Tiago, 22 minutos.

1-1, Daniel dos Anjos, 47 (grande penalidade).

1-2, Medeiros, 72.

2-2, Gonçalo Ramos, 84.

- Benfica B: Svilar, João Ferreira, Pedro Álvaro, Morato, Frimpong, Mendes, Vukotic (Gonçalo Ramos, 78), Tiago Dantas (Martin Chrien, 78), Csoboth (Rodrigo Conceição, 78), Nuno Santos e Daniel dos Anjos.

(Suplentes: Fábio Duarte, Martin Chrien, Rodrigo Conceição, Vinícius Ferreira, Kalaica, Gonçalo Ramos e Pedro Henrique).

Treinador: Renato Paiva.

- Mafra: Godinho, Rúben Freitas, Miguel Lourenço, João Miguel, Joel, Franco, Cuca, Zé Tiago, Nuno Rodrigues (Lucas Silva, 60), Medeiros (Areias, 83) e Paul Ayongo (Flávio Silva, 90+2).

(Suplentes: Chastre, Flávio Silva, Areias, Juary, Gui Ferreira, Lucas Silva e Cazonatti).

Treinador: Vasco Seabra.

Árbitro: José Rodrigues (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Frimpong (43), Vasco Seabra (treinador do Mafra, 45), Mendes (50) e Chrien (90+4).

Assistência: cerca de 800 espetadores.