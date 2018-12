Benfica B-Oliveirense, 3-0: Encarnados somam terceiro triunfo consecutivo

O Benfica somou este sábado a terceira vitória consecutiva na 2.ª Liga, ao vencer a Oliveirense por 3-0, em jogo da 12.ª jornada, com os golos a serem apontados por Willock, Jota e Daniel dos Anjos.A formação encarnada iguala os 26 pontos do Famalicão e fica apenas a um do líder Paços de Ferreira, enquanto a Oliveirense, que somou o quarto jogo sem vencer, pode cair para a zona de despromoção, caso Arouca e Vitória de Guimarães B vençam domingo.A jogar com o bloco defensivo mais alto, na primeira parte, a equipa de Oliveira de Azeméis, que acabou com mais tempo de posse de bola (56%), criou uma grande distância entre a linha defensiva e a baliza defendida por Coelho.O ataque do Benfica teve dificuldades e só conseguiu encontrar uma nesga de terreno quando trocou os extremos - Jota passou para a direita e Willock para a esquerda -, que, aos 27 minutos, construíram o primeiro golo, com o português a cruzar para o inglês marcar de pé esquerdo no 'coração' da área.O melhor que os forasteiros conseguiram foi um remate de fora da área de Agdon, aos 42 minutos, que saiu à figura do guarda-redes Zlobin.Em período natalício, Willock retribuiu a 'prenda' dada por Jota na primeira parte e permitiu que o campeão europeu de sub-19 fizesse o 2-0, aos 69 minutos, ao encostar sem problemas após desmarcação para receber o centro da direita.Aos 82 minutos, o britânico voltou a fazer a diferença, ao servir o recém-entrado Daniel dos Anjos para o terceiro dos locais. O autor do jogador acabaria por se lesionar nesse lance e ser substituído por Guga.Jogo no Caixa Futebol Campus, no Seixal.Benfica - Oliveirense, 3-0.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Willock, 27 minutos.2-0, Jota, 69.3-0, Daniel dos Anjos, 82.Equipas:- Benfica: Zlobin, Alex Pinto, Kalaica, Ferro, Pedro Amaral, Florentino Luís, Benny (Tiago Dantas, 62), Keaton Parks, Jota, Willock e Zé Gomes (Daniel dos Anjos, 75, Guga, 85).(Suplentes: Fábio Duarte, Guga, Nuno Tavares, Nuno Santos, Daniel dos Anjos, Tiago Dantas e Pedro Álvaro).Treinador: Bruno Lage.- Oliveirense: Coelho, Alemão, Mathaus, Wellington, Ricardo Tavares, Diogo Valente (Sérgio Ribeiro, 59), Paraíba, Filipe Gonçalves (Moreno, 74), Oliveira (Boukassi, 52), Fati e Agdon.(Suplentes: Kadu, Diogo Sousa, Serginho, Sérgio Ribeiro, Boukassi, Moreno e Manuel Godinho).Treinador: Pedro Miguel.Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Oliveira (11), Kalaica (17), Benny (34), Filipe Gonçalves (40) e Boukassi (84).Assistência: cerca de 400 espetadores.