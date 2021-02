Benfica B regressa às vitórias depois de ganhar 2-0 ao Casa Pia

O Benfica, após quatro empates, reencontrou este domingo os triunfos na Liga Sabseg, ao vencer em casa, por 2-0, o Casa Pia, em partida da 19.ª jornada da competição. Henrique Araújo e Pedro Ganchas fizeram os golos que interromperam o ciclo de cinco jogos que os 'gansos' levavam sem perder.

Numa primeira parte equilibrada e com bons momentos de futebol de ambas as equipas, o Benfica ficou perto do golo, aos oito minutos, quando Ilija Vukotic, de livre direto, levou a bola a passar muito perto do poste esquerdo da baliza de Ricardo Batista.

Com dois triunfos e dois empates nas últimas cinco jornadas, o Casa Pia foi célere a responder com lances em que só não festejaram devido a duas boas defesas do guardião Svilar, aos nove e 24 minutos, a remates de Malik e Saviour Godwin, respetivamente.

Com mais oportunidades flagrantes para inaugurar o marcador, os 'gansos' voltaram a ficar perto de marcar, aos 28 minutos. Uma perda de bola de Pedro Ganchas permitiu que Malik fugisse na direção da baliza sem conseguir aproveitar a oferta devido a um corte providencial de Tomás Araújo.

Mais eficazes na finalização foram os benfiquistas que, aos 41 minutos, conseguiram inaugurar o marcador por intermédio de Henrique Araújo. Após cruzamento da esquerda de Tiago Araújo, o ponta-de-lança, depois de uma saída em falso de Ricardo Batista, cabeceou para o 1-0 das 'águias'.

No segundo tempo, o Benfica aproveitou os espaços criados pela subida do Casa Pia no terreno para ser mais rematador. Depois de várias ocasiões desperdiçadas pelo ataque, o capitão Pedro Ganchas, aos 81 minutos, subiu à área contrária para cabecear para o 2-0, após livre cobrado na direita.

Até ao apito final, o Casa Pia, muito por culpa do guarda-redes Svilar e do desacerto na finalização, não conseguiu marcar e reentrar na discussão do resultado, acabando os três pontos no Seixal por serem conquistados pelo conjunto treinado por Nélson Veríssimo.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B -- Casa Pia, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Henrique Araújo, 41 minutos.

2-0, Pedro Ganchas, 81.

- Benfica B: Svilar, Fábio Baptista (Filipe Cruz, 73'), Tomás Araújo, Pedro Ganchas, Sandro Cruz, Diogo Mendes, Ilija Vukotic, David Tavares (Tomás Azevedo, 80), Tiago Gouveia (Umaro Embaló, 63), Henrique Araújo (Luís Lopes, 73) e Tiago Araújo.

(Suplentes: Carlos Santos, Zé Gomes, Luís Lopes, Gerson Sousa, Rafael Brito, Filipe Cruz, Umaro Embaló, Tomás Azevedo e Gonçalo Loureiro).

Treinador: Nélson Veríssimo.

- Casa Pia: Ricardo Baptista, Martins, Kelechi, Zach, Derick Poloni (Jefferson, 82), Zolotic (Fati, 69'), Vitó (Christian, 69), Vítor Gonçalves, Jota (Camilo, 69), Malik (Djoussé, 77) e Saviour Godwin.

(Suplentes: Lucas Paes, Sousa, Jefferson, Christian, Camilo, Fati, Diego Medeiros, Romeu Ribeiro e Djoussé).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: João Casegas (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Araújo (14), Pedro Ganchas (26), Zolotic (34), Kelechi (42), Henrique Araújo (42) e Ilija Vukotic (85).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.