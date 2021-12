Benfica B-Rio Ave, 2-0: Paulo Bernardo abriu a contagem para a liderança das águias

O Benfica B venceu hoje o Rio Ave por 2-0, no Seixal, e recuperou a liderança da II Liga portuguesa de futebol, num jogo da 13.ª jornada que terminou com ambas as equipas reduzidas a 10 elementos.

Com o desafio interrompido, aos 73 minutos, Alhassane Sylla e Fabinho, ambos já admoestados, desentenderam-se na tentativa de agarrar a bola e foram expulsos por acumulação, comprometendo as opções de ambas as equipas para a parte final do encontro.

Nesse momento, já os 'encarnados' venciam por 2-0, com golos de Paulo Bernardo e Tiago Gouveia, um em cada metade do encontro, que garantiram um triunfo justo da equipa de Nelson Veríssimo, mais eficaz que os vila-condenses no capítulo do remate.

É que o Rio Ave até foi a primeira equipa a criar perigo, num cabeceamento de Joca à trave (11) mas além de Pedro Amaral (38), que obrigou o guarda-redes Svilar a aplicar-se, o Rio Ave praticamente não conseguiu enquadrar mais remates ao longo do encontro.

Pelo contrário, Paulo Bernardo (28), assistido por Henrique Araújo, e Tiago Gouveia (56), com um toque de classe por cima de Jhonatan, acertaram nas redes adversárias e garantiram os três pontos para o Benfica B e o regresso à liderança da II Liga.

Com justiça, pois se até ao momento das expulsões o Benfica B já era a equipa mais perigosa, depois disso foi mesmo a única a incomodar o guarda-redes adversário, mas Luís Lopes (86) cabeceou um pouco por cima da trave, Jaír Tavares (89) viu Jhonatan defender 'miraculosamente' o seu desvio e Ronaldo Camará (89), na recarga, acertou no poste.

Com o triunfo de hoje, o Benfica B recuperou a liderança da II Liga de futebol, que tinha sido provisoriamente ocupada pelo Casa Pia, após triunfo (1-0) sobre o Varzim, na quinta-feira.

Já o Rio Ave sofreu a primeira derrota 'fora de portas' nesta época e falhou o objetivo de ultrapassar as 'águias' e, dessa forma, 'colar-se' aos 'gansos' no topo da classificação.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B -- Rio Ave, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Paulo Bernardo, 28 minutos.

2-0, Tiago Gouveia, 56.

Equipas:

- Benfica B: Svilar, Fabinho, Tomás Araújo, Pedro Álvaro, Sandro Cruz, Rafael Brito (Diogo Capitão, 71), Paulo Bernardo, Martim Neto (Filipe Cruz, 76), Úmaro Embalo (Ronaldo Camará, 83), Tiago Gouveia (Jaír Tavares, 71) e Henrique Araújo (Luís Lopes, 76).

(Suplentes: Carlos Santos, Samu, Luís Lopes, João Neto, Jaír Tavares, Diogo Capitão, Ronaldo Camará, Miguel Nóbrega e Filipe Cruz).

Treinador: Nelson Veríssimo.

- Rio Ave: Jhonatan, Renato Pantalon, Hugo Gomes, Pedro Amaral, Alhassane Sylla, Vítor Gomes, Guga (Ruben Gonçalves, 83), Gabrielzinho (Fábio Ronaldo, 71), Joca (Zé Manuel, 59), Pedro Mendes e Aziz.

(Suplentes: Léo Vieira, Ângelo, Ukra, João Graça, Zé Manuel, Ruben Gonçalves, Sávio, Fábio Ronaldo e Zimbabwe).

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: João Afonso (AF Bragança).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rafael Brito (09), Fabinho (32, 73), Guga (45+1), Alhassane Sylla (48, 73) e Hugo Gomes (82). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Fabinho (73) e Alhassane Sylla (73).

Assistência: cerca de 500 espetadores.