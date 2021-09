Benfica B-Sp. Covilhã, 0-0: falta de eficácia ditou empate no marcador

O Benfica B e o Sporting da Covilhã empataram este sábado 0-0, no Seixal, em encontro da quinta jornada da II Liga portuguesa de futebol, em que o equilíbrio foi a nota dominante e refletiu-se diretamente no marcador.

Apesar do nulo, ambas as equipas tiveram um punhado de oportunidades e só podem queixar-se da falta de eficácia dos seus avançados, mas também agradecer a segurança aos seus guarda-redes que, sem fazerem defesas exuberantes, foram intransponíveis.

Aos 19 minutos, Samuel Marques evitou que um cabeceamento potente de André Almeida colocasse os visitantes em vantagem e, pouco depois, foi determinante a fechar o ângulo a Isaiah, obrigando o nigeriano a rematar um pouco ao lado, na tentativa de colocar a bola junto ao poste.

Os encarnados só fizeram o primeiro remate aos 25 minutos e tiveram num lance de Úmaro Embalo (40) a única oportunidade da primeira parte, mas, no segundo tempo, foi a vez de se destacar o guarda-redes dos serranos, ao negar o golo a Henrique Araújo em duas ocasiões (75 e 85).

Pelo meio, Diogo Almeida (79 minutos) desperdiçou a melhor ocasião dos visitantes, na cara de Samuel Marques, ainda antes de rematar ao lado (87), na última ocasião digna de registo.

O empate foi um mal menor para as duas equipas, que vinham de derrotas na jornada anterior e voltaram, desta forma, a pontuar, num encontro em que, apesar da justiça do empate, ficaram a faltar os golos.

Com o ponto conquistado, o Benfica B fixou-se no terceiro lugar, com 10 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Mafra e 'apanhado' pelo Leixões e o Nacional, que ainda não disputaram as suas partidas, enquanto o Sporting da Covilhã segue no quinto lugar, com oito pontos.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B -- Sporting da Covilhã, 0-0.

Equipas:

Benfica B: Samuel Soares, Filipe Cruz, Tomás Araújo, Pedro Ganchas (Miguel Nóbrega, 82), Sandro Cruz, Diogo Capitão, Martim Neto (João Neto, 63), Cher Ndour (Rafael Brito, 88), Úmaro Embalo, Jaír Tavares (Samu, 82) e Henrique Araújo (Luís Lopes,88).

(Suplentes: Carlos Santos, Samu, Luís Lopes, João Neto, Tiago Gouveia, João Resende, Miguel Nóbrega, Rafael Rodrigues, Rafael Brito).

Treinador: Nelson Veríssimo.

Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Jean Filipe, André Almeida, Helitão, David Santos, Ryan Teague, Jorge Vilela, Ahmed Isaiah, Arnold (Deivid Silva, 68), Jô (Ricardo Vaz, 82) e Diogo Almeida.

(Suplentes: Bruno, Medeiros, Joel Vital, Cornélio, Tiago Moreira, Ricardo Vaz, Deivid Silva, Frank Angong e Thiago).

Treinador: Wender Said.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Helitão (37), Martim Neto (48), Diogo Capitão (72), Ricardo Vaz (89) e Rafael Brito (90+1).

Assistência: cerca de 800 espetadores.