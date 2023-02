Benfica B-Torreense, 1-2: Penálti aos 89 minutos dá mais alegria ao Carnaval em Torres Vedras

Um penálti aos 89 minutos permitiu este domingo ao Torreense continuar a viver o Carnaval em boa forma, ao vencer no reduto do Benfica B por 2-1, na 21.ª jornada da Liga Sabseg.



Diego Raposo, aos 36 minutos, inaugurou o marcador a favor dos visitantes, mas João Afonso, com um golo na própria baliza, aos 67, deixou tudo empatado até à reta final, quando Renato Santos, da marca dos 11 metros, ofereceu os três pontos ao Torreense. Este triunfo permitiu ao conjunto do oeste ultrapassar o Benfica B na classificação, ao alcançar o 12.º lugar, com 27 pontos, perante o 13.º posto, com 26, dos encarnados.

O Benfica B foi a primeira equipa a ameaçar o golo, através de Gilson, mas, já depois de sofrer uma contrariedade, com a lesão de Pedro Santos, a dar lugar a Maestro, aos 26 minutos, viu o Torreense inaugurar o marcador, aos 36, por parte de Diego Raposo.

O avançado brasileiro pegou na bola já dentro da área contrária e 'fuzilou' para o fundo das redes, que obrigou as 'águias' a responder ao tento sofrido, mas Gilson, mais uma vez, foi incapaz de acertar no alvo, agora num remate longínquo.

Na segunda parte, a turma secundária do Benfica controlou as incidências da partida, à procura da igualdade, mas o remate de Filipe Cruz, aos 50, foi travado por uma defesa de Vágner, que sofreu falta ofensiva quando Lacroix introduziu a bola na baliza, aos 64. Se o primeiro golo terminou invalidado, o segundo, apenas três minutos depois, valeu, num lance muito confuso dentro da área da formação de Torres Vedras e no qual João Afonso foi infeliz, com um corte defeituoso, que terminou no interior da própria baliza.

O ascendente do Benfica B no segundo tempo era notório, mas, no final, o Torreense foi quem sorriu, graças a uma grande penalidade aos 89 minutos, apontada por Renato Santos, a enganar André Gomes, castigando uma falta cometida por Tomé sobre Lukic.

Jogo realizado no Benfica Campus, no Seixal.

Benfica B -- Torreense, 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Diego Raposo, 36 minutos.

1-1, João Afonso, 67 (na própria baliza).

1-2, Renato Santos, 89 (grande penalidade).

Equipas:

- Benfica B: André Gomes, Filipe Cruz (Tomé, 88), Lacroix, Diogo Capitão, Kiko (Luís Hemir, 88), Jevsenak, Cher Ndour, Gerson Sousa (Diego Moreira, 78), Pedro Santos (Maestro, 26), Henrique Pereira (João Neto, 88) e Gilson.

(Suplentes: Léo Kokubo, Tomé, Feratovic, Maestro, Diogo Nascimento, João Neto, Nóbrega, Diego Moreira e Luís Hemir).

Treinador: Luís Castro.

- Torreense: Vágner, Nuno Campos, João Afonso, Gustavo Marques, Simão Rocha, Cícero (Guilherme Morais, 78), João Lameira, Diego Raposo (João Pereira, 90), Frédéric Maciel (Renato Santos, 69), Patrick (Harramiz, 69) e João Vieira (Lukic, 78).

(Suplentes: Carlos Henriques, João Pereira, Keffel, Guilherme Morais, Lukic, Renato Santos, Harramiz, Godoy e Affamah).

Treinador: Pedro Moreira.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Simão Rocha (69), Jevsenak (83) e Diego Moreira (90+6).

Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.