Benfica B-Varzim, 1-2: dois golaços de Zé Tiago valem regresso aos triunfos dos varzinistas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Varzim, equipa que não vencia há sete jogos e luta pela fuga aos últimos lugares, venceu este domingo na casa do segundo classificado Benfica B, por 2-1, em partida da 25.ª jornada da Liga Sabseg.

Os golos do triunfo do conjunto da Póvoa de Varzim foram apontados em dois excelentes remates de Zé Tiago, na primeira parte, enquanto o tento dos benfiquistas, que em caso de vitória subiam provisoriamente ao primeiro posto, foi da autoria de Henrique Araújo, aos 73 minutos, 20 depois da expulsão do varzinista André Leão.

Com o resultado obtido, o Varzim aproximou-se do Sporting da Covilhã e ampliou para quatro pontos a vantagem sobre a última classificada, a Académica, que empatou hoje (3-3) na casa do FC Porto B.

O conjunto da Póvoa do Varzim entrou melhor no jogo e criou os primeiros lances de perigo através de remates de Heliardo e João Reis, aos três e sete minutos, respetivamente. A reação benfiquista veio dos pés de Henrique Araújo e Henrique Pereira que, aos sete e 11 minutos, ficaram perto do golo.

Apesar de terem entrado em campo com menos 31 pontos que o Benfica B, os poveiros não se amedrontaram pela diferença na tabela. Depois de mais dois avisos - Heliardo (22 minutos) e João Reis (25) -, o Varzim inaugurou o marcador num remate forte e colocado de Zé Tiago, aos 28.

A perderem, as águias ameaçaram o empate em remates de Cher Ndour e Henrique Pereira, mas, mais eficaz na finalização, o Varzim voltou a fazer estragos na baliza de Svilar com o 2-0, alcançado aos 37 minutos. Mais uma vez, o guarda-redes nada pôde fazer para evitar que Zé Tiago bisasse, num remate de fora da área ao ângulo superior direito da baliza.

No segundo tempo, o Benfica B entrou muito forte e quase marcou em lances protagonizados por Martim Neto, aos 47 e 50 minutos. Aos 53, por expulsão de André Leão, os poveiros ficaram a atuar em desvantagem numérica e foram obrigados a cerrar ainda mais as fileiras para segurarem a vantagem.

A boa exibição do guarda-redes Ricardo e a falta de acerto na finalização dos benfiquistas, que dominaram por completo o encontro a partir desse momento explicam o facto de não terem conseguido melhor do que fazer o tento de honra num cabeceamento fulgurante de Henrique Araújo, após assistência de Umaro Embaló, extremo que acabou expulso aos 90+3 minutos.

Jogo no Benfica Campus, no Seixal.

Benfica B - Varzim, 1-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Zé Tiago, 28 minutos.

0-2, Zé Tiago, 37.

1-2, Henrique Araújo, 73.

Equipas:

- Benfica B: Svilar, Fabinho (Filipe Cruz, 60), Tomás Araújo, Pedro Álvaro (João Resende, 74), Sandro Cruz, Rafael Brito, Martim Neto (João Neto, 60), Cher Ndour, Tiago Gouveia (Umaro Embaló, 60), Henrique Araújo e Henrique Pereira (Jair Tavares, 85).

(Suplentes: Fábio Duarte, João Neto, Jair Tavares, João Resende, Diogo Capitão, Miguel Nóbrega, Rafael Rodrigues, Filipe Cruz e Umaro Embaló).

Treinador: António Oliveira.

- Varzim: Ricardo, Raí Ramos, André Micael, Cássio, Rêgo, André Leão, Zé Carlos (Rafael Assis, 87), Zé Tiago (Tomás Silva, 87), Tavinho (Murilo, 75), João Reis e Heliardo (Luís Silva, 62).

(Suplentes: Isma, Rafael Assis, Nuno Valente, Murilo, Luís Silva, Bruno Tavares, Tomás Silva e Traoré).

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tavinho (19), André Leão (32 e 53), Rafael Brito (44), Rêgo (49), Heliardo (54), Ricardo (58), Pedro Álvaro (68) e Tomás Silva (90+7). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para André Leão (53). Cartão vermelho direto para Umaro Embaló (90+3).

Assistência: Cerca de 600 espetadores.