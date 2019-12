Benfica B-Varzim, 3-3: jogo frenético acaba em empate

O Benfica B e o Varzim empataram esta sexta-feira 3-3, numa partida frenética da 13.ª jornada da 2.ª Liga, na qual o triunfo podia ter caído para qualquer um dos lados.

No Seixal, os encarnados surpreenderam, ao começar com dois avançados-centro, Daniel dos Anjos e Gonçalo Ramos, e a estratégia deu frutos aos 15 minutos, num livre direto de Tiago Dantas, que desviou na barreira e colocou os da casa em vantagem por 1-0.

O Varzim preferia entregar a posse de bola e apostar nas transições rápidas, mas foi de bola parada que igualou a partida, por Leonardo Ruiz (24'), que foi ao primeiro andar desviar o canto de Chris Nduwarugira, antes de assistir Lumeka (26') para colocar os visitantes na frente.

No segundo tempo, o Benfica B manteve a aposta no jogo interior, com Tiago Dantas a fletir da esquerda para o centro para criar superioridade numérica e surpreender os poveiros, mas foi Daniel dos Anjos que, aproveitando essa superioridade, empatou novamente a partida com uma bomba de fora da grande área, aos 62 minutos.

Os encarnados atravessavam o seu melhor período e Frimpong voltou a colocar a equipa na frente (71'), por 3-2, ao bater o guardião Serginho, após um grande lance de entendimento com Úmaro Embaló, acabado de entrar.

Só que a equipa nem teve tempo de celebrar, pois, apenas dois minutos depois, Lumeka retribuiu a assistência de Ruiz na primeira parte e ofereceu ao colombiano a oportunidade de voltar a igualar (73') e fechar o resultado em 3-3.

O empate quebrou uma série de três vitórias consecutivas do Varzim, mas permitiu aos poveiros ascender provisoriamente ao terceiro lugar, enquanto o Benfica B somou a quarta igualdade consecutiva e segue no 14.º lugar da tabela.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B - Varzim, 3-3.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

1-0, Tiago Dantas, 15 minutos.

1-1, Leonardo Ruiz, 24'.

1-2, Lumeka, 26'.

2-2, Daniel dos Anjos, 62'.

3-2, Frimpong, 71'.

3-3, Leonardo Ruiz, 73'.

Equipas:

- Benfica B: Svilar, Ebuehi, Pedro Álvaro, Morato, Frimpong (João Ferreira, 83'), Rafael Brito, Csoboth (Vinícius Ferreira, 89'), Nuno Santos, Tiago Dantas, Gonçalo Ramos e Daniel dos Anjos (Úmaro Embaló, 69').

Suplentes: Fábio Duarte, Rodrigo Conceição, Vinícius Ferreira, Kalaica, João Ferreira, Úmaro Embalo e Pedro Henrique).

Treinador: Renato Paiva.

- Varzim: Serginho, João Amorim, Hugo Gomes, Luís Pedro, Tiago Cerveira, Chris Nduwarugira, George Ofosu (Frédéric, 74'), Rui Moreira, Minhoca (Baba Sow, 72'), Lumeka e Leonardo Ruiz (Stanley, 87').

Suplentes: Ismael Lekbab, Alan Henrique, Zé Diogo, Stanley, Frédéric, Pedro Ferreira e Baba Sow.

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lumeka (42') e Frimpong (59').

Assistência: cerca de 500 espetadores.