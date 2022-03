Benfica B vence Académica em Coimbra em jogo louco

O Benfica B bateu esta sexta-feira a Académica, por 4-3, num jogo impróprio para cardíacos.





As águias adiantaram-se aos 36 minutos de jogo, com um golo de João Resende e foram para o intervalo com a curta vantagem no marcador, mas a segunda parte no Estádio Cidade de Coimbra tinha reservada uma autêntica chuva de golos, com direito a reviravoltas no placard.Em apenas quatro minutos, os estudantes passaram para a frente do encontro, com João Carlos a bisar, aos 49' e 53'. Pouco tempo depois, João Resende fez também o segundo da tarde, aos 66', fazendo o 2-2 no marcador. Martim Neto colocou, aos 74 minutos, o Benfica B novamente na frente, mas a Académica ainda não tinha baixado os braços. Caballero empatou já perto do minuto 90 o marcador (3-3), mas no minuto 'borrou a pintura' ao ver o cartão vermelho após uma entrada feia sobre um adversário ainda no meio-campo defensivo dos estudantes, deixando-os com menos um elemento para os minutos finais.Aproveitando a vantagem númerica, e já no prolongamento, Tiago Gouveia aproveitou uma má saída de Stojkovic da baliza da Académica, e com um belíssimo chapéu fixou o resultado final em 4-3, favorável para a formação liderada por António Oliveira, que passa, assim, a somar 50 pontos (menos dois do que o atual líder Casa Pia, que ainda não jogou esta ronda). Já a Académica mantém-se na última posição, com os mesmos 15 pontos.