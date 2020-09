Benfica B vence Cova da Piedade no último jogo de preparação

O Benfica B bateu esta quarta-feira o Cova da Piedade por 3-0, naquele que foi o último jogo de preparação dos dois conjuntos, antes do arranque oficial da temporada.





Os golos dos encarnados foram marcados por Ronaldo Camará (43'), Diogo Almeida (81') e Vukotic (89').A 2.ª Liga começa este fim de semana, com a equipa de Renato Paiva a defrontar o Vilafranquense, enquanto o Cova da Piedade enfrenta o Mafra, com ambas as partidas a realizarem-se no domingo.