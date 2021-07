Benfica B vence Mafra no Seixal por 3-2

O Benfica B venceu na terça-feira o Mafra por 3-2, em jogo de preparação para a nova temporada entre duas equipas da 2.ª Liga, que decorreu no Centro de Estágio do Seixal.

O Benfica B adiantou-se no marcador aos 14 minutos, com um golo de Ilija Vukotic', mas o Mafra chegou ao empate por Gui Ferreira, aos 30'.

Na segunda parte, os encarnados voltaram à vantagem com um bis de Vukotic, aos 54', mas o Mafra chegou de novo ao empate aos 79', por Tomás Domingos. Já perto do final, Gonçalo Loureiro marcou o golo que garantiu o triunfo do Benfica B.