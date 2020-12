Benfica B-Vizela, 1-1: resultado espelha equilíbrio dentro das quatro linhas

Benfica B e Vizela empataram este domingo 1-1, no Seixal, em jogo da 12.ª jornada da 2.ª Liga, prova em que as águias registaram pela primeira vez uma igualdade.

O benfiquista Henrique Araújo, aos 12 minutos, e o vizelense Cassiano, aos 45+3, de grande penalidade, foram os marcadores de serviço, num jogo bem disputado, com muitas oportunidades de golo e emoção até ao apito final.

Apesar de o conjunto nortenho ter criado a primeira oportunidade de golo -- Svilar evitou que Tavinho marcasse aos 06 minutos -, foram as 'águias' a inaugurar o marcador, aos 12, num cabeceamento de Henrique Araújo, após canto de Paulo Bernardo na esquerda.

Numa primeira parte equilibrada e de muita luta, o Benfica B e, sobretudo, o Vizela dispuseram de várias oportunidades flagrantes para marcar. Junto da baliza dos benfiquistas, o defesa Kalaica (que saiu lesionado aos 28 minutos) e o guardião Svilar, aos 26 e 45, evitaram que Cassiano repusesse a igualdade.

No derradeiro lance antes do intervalo, Cassiano foi derrubado no interior da área e, na conversão da grande penalidade, o avançado brasileiro desfeiteou Svilar, fazendo o 1-1 para o Vizela, aos 45+3 minutos.

No segundo tempo, ambas as equipas procuraram o golo que lhes poderia dar os três pontos. Não obstante as várias oportunidades flagrantes, nem o Benfica B nem o Vizela conseguiram desfazer o resultado construído na primeira parte.

Os lances mais perigosos foram protagonizados por Marcos Paulo e Kiko Bondoso, do lado do Vizela, e por Kevin Csoboth e Tiago Araújo do lado do Benfica, que segue na 12.ª posição, com 13 pontos, menos três que o conjunto que viajou de Vizela.

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B - Vizela, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Henrique Araújo, 12 minutos.

1-1, Cassiano, 45+3 (grande penalidade).

Equipas:

- Benfica B: Svilar, Fábio Baptista (Filipe Cruz, 86), Kalaica (Tomás Araújo, 28), Morato, Pedro Ganchas (Tiago Gouveia, 70), Diogo Mendes, Illija Vukotic (Ronaldo Camará, 86), Paulo Bernardo, Kevin Csoboth (Zé Gomes, 86), Henrique Araújo e Tiago Araújo.

Suplentes: Carlos Santos, Zé Gomes, Tiago Gouveia, Ronaldo Camará, Rafael Brito, Filipe Cruz, Tomás Araújo, Tomáz Azevedo e Gonçalo Loureiro.

Treinador: Renato Paiva.

- Vizela: Pedro Silva, Koffi Kouao, Matheus, Leonel Mosevich, Kiki, Ericson (Cardozo, 68), Marcos Paulo, Samu, Francis Cann, Cassiano (Diogo Ribeiro, 87) e Tavinho (Kiko Bondoso, 62).

Suplentes: Manuel Baldé, André Soares, Cardozo, Marcelo, João Pais, Kiko Bondoso, João Pedro, Richard Ofori e Diogo Ribeiro.

Treinador: Álvaro Pacheco.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kiki (75) e Cardozo (82).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.