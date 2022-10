Benfica Campus segue na liderança dos estádios da Liga Sabseg

O Benfica Campus segue na liderança do ranking de estádios da Liga Sabseg com uma nota média de 4,50, revelou esta quarta-feira a Liga Portugal.O Estádio Carlos Osório, casa da Oliveirense, segue no 2.º lugar, com uma média de 4,16. O Marcolino Castro, recinto do Feirense, é 3.º com 4,14.Recorde-se que a avaliação dos estádios das competições profissionais se baseia em duas vertentes: classificação do Match Center da Liga Portugal e a dada pelos Delegados da Liga Portugal, que estão nomeados para o respetivo jogo e estádio. Os Delegados avaliam critérios como as acessibilidades, qualidade dos serviços prestados à equipa visitante, instalação sonora, comunicação social e limpeza.Benfica Campus – Campo nº1 – nº de jogos – 7 Acumulado – 38,53 Média – 4,50Estádio Carlos Osório – nº de jogos – 5 Acumulado – 25,78 Média - 4,16Estádio Marcolino Castro – nº de jogos – 5 Acumulado – 25,72 Média - 4,14Estádio Luís Filipe Menezes - nº de jogos – 5 Acumulado – 25,67 Média - 4,13Estádio Municipal de Aveiro – nº de jogos – 3 Acumulado – 15,00 Média – 4,00Estádio Municipal do Fontelo – nº de jogos – 5 Acumulado – 24,80 Média – 3,96Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas – nº de jogos – 5 Acumulado – 24,63 Média – 3,93Estádio João Cardoso – nº de jogos – 2 Acumulado – 9,84 Média – 3,92Estádio da Madeira - nº de jogos – 5 Acumulado – 24,28 Média – 3,86Estádio do Parque Desportivo Municipal de Mafra – nº de jogos – 6 Acumulado – 24,28 Média – 3,86Estádio Municipal 25 de Abril – nº de jogos – 5 Acumulado – 24,08 Média – 3,82Estádio de São Luís - nº de jogos – 4 Acumulado – 19,20 Média – 3,80Estádio José Santos Pinto – nº de jogos – 4 Acumulado – 19,01 Média – 3,75Estádio Manuel Marques - nº de jogos – 4 Acumulado – 18,95 Média - 3,74Estádio Clube Desportivo Trofense – nº de jogos – 5 Acumulado – 23,42 Média – 3,68Estádio Dr. Magalhães Pessoa - nº de jogos – 1 Acumulado – 4,60 Média - 3,60Estádio do Mar - nº de jogos – 5 Acumulado – 22,29 Média - 3,46Estádio Municipal de Rio Maior- nº de jogos – 7 Acumulado – 30,76 Média – 3,39Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor - nº de jogos – 5 Acumulado – 21,61 Média - 3,32