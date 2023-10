Boas notícias no P. Ferreira: Cipenga e Uilton recuperados

Ricardo Silva deverá ter dois importantes regressos para a difícil deslocação ao terreno do Torreense. Isto porque Cipenga e Uilton estão praticamente recuperados de problemas físicos e, ao que tudo indica, entrarão nas contas do técnico para aumentar as opções nas alas. De resto, a SDUQ pacense colocou um autocarro à disposição dos adeptos para a viagem a Torres Vedras, pelo valor de 15 euros para sócios e 30 euros para não sócios, já com ingresso incluído.