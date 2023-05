Bruno Dias segue ao leme do Belenenses na 2.ª Liga

Bruno Dias vai prosseguir no comando do Belenenses na próxima época. Disso mesmo deu conta o clube do Restelo esta terça-feira ao anunciar ter chegado a acordo com o técnico de 36 anos que assegurou o regresso da equipa às competições profissionais e vai continuar ao leme na 2.ª Liga.Com 10 vitórias em 22 jogos, o Belenenses foi 4.º classificado na Série B da Liga 3, vencendo a Série 2 da segunda fase, garantindo a subida.O treinador qualificado como UEFA A (nível 3) mantém-se com a equipa técnica composta por João Teixeira, Francisco Pitacas, Rafael Rebelo, Tiago Martinho e Hélio Figueiredo.